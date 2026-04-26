"С нас даже смеялись, что мы "сбежали": Ирина Билык вспомнила день Чернобыльской трагедии

Украинская певица Ирина Билык в годовщину Чернобыльской трагедии рассказала о том, как 26 апреля 1986 года прошло для нее. На тот момент ей было 16 лет и она проживала в Киеве.

Билык отметила, что впоследствии ее родители вывезли ее из столицы тогдашней УССР. Об этом певица написала в своем Facebook.

"Помню этот день, будто сегодня. Мама закрывает занавески. Папа говорит, что, возможно, все будет хорошо и облако радиации нас обойдет. Я смотрю в окно и думаю: неужели это действительно так страшно, какая-то там радиация?..." — отметила Билык.

Она рассказала, что ее дядя работал на Чернобыльской АЭС. После этого у него отказали ноги, а позже его не стало.

"Тогда я еще не знала, как выглядит беда, которая приходит не сразу. Не знала, что Чернобыль — это не только о взрыве, а о жизни, которые он забрал потом", — отметила Билык.

Ее вместе с братом на второй день трагедии вывезли в Херсон к тете. Кроме нее из Киева вывезли еще одну ее одноклассницу, а все остальные сдавали школьные экзамены.

"С нас даже смеялись, что мы "сбежали". Но родители просто делали все возможное, чтобы мы жили. И за это я бесконечно им благодарна. Сегодня — день памяти о Чернобыле. День боли, потерь и благодарности. Всем, кто спасал людей в то страшное время. Всем героям, которые ценой собственной жизни защищали других. Мы помним. И будем помнить. Всегда", — подчеркнула Билык.

