"З нас навіть сміялися, що ми "втекли": Ірина Білик пригадала день Чорнобильської трагедії

Українська співачка Ірина Білик у річницю Чорнобильської трагедії розповіла про те, як 26 квітня 1986 року пройшло для неї. На той момент їй було 16 років і вона проживала в Києві.

Білик наголосила, що згодом її батьки вивезли її зі столиці тодішньої УРСР. Про це співачка написала у своєму Facebook.

"Пам’ятаю цей день, ніби сьогодні. Мама зачиняє фіранки. Тато каже, що, можливо, все буде добре і хмара радіації нас омине. Я дивлюся у вікно й думаю: невже це справді так страшно, якась там радіація?…" — зазначила Білик.

Вона розповіла, що її дядько працював на Чорнобильській АЕС. Після цього у нього відмовили ноги, а пізніше його не стало.

"Тоді я ще не знала, як виглядає біда, яка приходить не одразу. Не знала, що Чорнобиль — це не лише про вибух, а про життя, які він забрав потім", — зазначила Білик.

Її разом з братом на другий день трагедії вивезли у Херсон до тітки. Крім неї з Києва вивезли ще одну її однокласницю, а усі інші складали шкільні іспити.

"З нас навіть сміялися, що ми "втекли". Але батьки просто робили все можливе, щоб ми жили. І за це я безмежно їм вдячна. Сьогодні — день пам’яті про Чорнобиль. День болю, втрат і вдячності. Усім, хто рятував людей у той страшний час. Усім героям, які ціною власного життя захищали інших. Ми пам’ятаємо. І будемо пам’ятати. Завжди", — наголосила Білик.

