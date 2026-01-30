Був останнім у диспетчерській: українець розповів, що побачив після вибуху на ЧАЕС

Через кілька годин після вибуху на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року Олексій Бреус добровільно увійшов до диспетчерської зруйнованого енергоблоку. Українець зізнався, що те, що він побачив того дня, не зможе забути ніколи.

Колеги чоловіка вмирали від радіації, а власна шкіра до вечора потемніла, немов після сильної засмаги. Про це пише Daily Star.

Олексій Бреус почав працювати на Чорнобильській атомній електростанції 1982 року. У день катастрофи він перебував у своїй квартирі в Прип'яті і, за його словами, навіть не чув вибуху. Вранці він, як зазвичай, сів у автобус і поїхав на зміну, не підозрюючи про масштаби події.

Ранок після вибуху

Дорогою до станції він помітив руйнування, які одразу викликали тривогу.

"Коли я побачив це з вікна автобуса, у мене буквально волосся стало дибки", — згадує українець. Тоді Олексій ще не розумів, навіщо робітників продовжують везти на об'єкт, але незабаром стало зрозуміло, що роботи було занадто багато.

Бреус став останньою людиною, яка перебувала в диспетчерській після виходу з ладу четвертого реактора. Там він зустрів керівника зміни Олександра Акімова і техніка Леоніда Топтунова.

"Вони виглядали дуже погано. Було очевидно, що їм важко", — каже він. Обидва пізніше померли від гострого променевого синдрому.

Небезпечна робота без вибору

За словами Олексія, багато співробітників, які працювали тієї ночі, мали яскраво-червону шкіру, що було ознакою сильного радіаційного опромінення. Більшість із них померли через кілька тижнів.

"Це виглядало як братська могила", — зізнається він, згадуючи атмосферу на станції.

До кінця своєї зміни Бреус помітив зміни й у себе. Шкіра стала коричневою, немов після засмаги, а відкриті ділянки сильно почервоніли. Він підкреслює, що наслідки радіації були миттєвими й наочними, і саме тому, на його думку, серіал "Чорнобиль" не перебільшує реальність того, що сталося.

Олексій також згадує атмосферу страху і тиску на станції до аварії. Оператори, за його словами, боялися заступника головного інженера Анатолія Дятлова, хоча визнавали його професіоналізм. Після катастрофи керівництво ЧАЕС було засуджено до тюремних термінів за свою роль у трагедії.

