Был последним в диспетчерской: украинец рассказал, что увидел после взрыва на ЧАЭС

Спустя несколько часов после взрыва на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года Алексей Бреус добровольно вошел в диспетчерскую разрушенного энергоблока. Украинец признался, что то, что он увидел в тот день не сможет забыть никогда.

Коллеги мужчины умирали от радиации, а собственная кожа к вечеру потемнела, словно после сильного загара. Об этом пишет Daily Star.

Алексей Бреус начал работать на Чернобыльской атомной электростанции в 1982 году. В день катастрофы он находился в своей квартире в Припяти и, по его словам, даже не слышал взрыва. Утром он, как обычно, сел в автобус и поехал на смену, не подозревая о масштабах произошедшего.

Утро после взрыва

По дороге к станции он заметил разрушения, которые сразу вызвали тревогу.

"Когда я увидел это из окна автобуса, у меня буквально волосы встали дыбом", — вспоминает украинец. Тогда Алексей еще не понимал, зачем рабочих продолжают везти на объект, но вскоре стало ясно, что работы было слишком много.

Бреус стал последним человеком, находившимся в диспетчерской после выхода из строя четвертого реактора. Там он встретил руководителя смены Александра Акимова и техника Леонида Топтунова.

"Они выглядели очень плохо. Было очевидно, что им тяжело", — говорит он. Оба позже скончались от острого лучевого синдрома.

Опасная работа без выбора

По словам Алексея, многие сотрудники, работавшие в ту ночь, имели ярко-красную кожу, что было признаком сильного радиационного облучения. Большинство из них умерли спустя несколько недель.

"Это выглядело как братская могила", — признается он, вспоминая атмосферу на станции.

К концу своей смены Бреус заметил изменения и у себя. Кожа стала коричневой, словно после загара, а открытые участки сильно покраснели. Он подчеркивает, что последствия радиации были мгновенными и наглядными, и именно поэтому, по его мнению, сериал "Чернобыль" не преувеличивает реальность произошедшего.

Алексей также вспоминает атмосферу страха и давления на станции до аварии. Операторы, по его словам, боялись заместителя главного инженера Анатолия Дятлова, хотя признавали его профессионализм. После катастрофы руководство ЧАЭС было приговорено к тюремным срокам за свою роль в трагедии.

