"Должен оправдать": звезда фильма "Довбуш" Гнатковский рассказал о своем бронировании (видео)

Народный артист Украины и звезда театра и кино Алексей Гнатковский считает, что его бронирование во время мобилизации требует выкладываться на сцене на полную. Актер добавляет, что таким образом старается "не подвести" государство, которое предоставило ему отсрочку.

Ради этой цели господин Гнатковский сейчас много выступает на сцене и в кино. Об этом актер рассказал в интервью для проекта"Ближе к звездам".

"Государство меня оставило в театре — бронирование дало. То есть я не на фронте, следовательно, я должен там так "отсапать", чтобы оправдать это, это бронирование. Те усилия, которые делаются на фронте, я здесь, в тылу, не должен подвести", — подчеркнул артист.

Народный артист Украины добавляет, что обожает свою профессию, а потому выкладывается на полную каждый день. Сейчас мужчина со своей женой Ольгой занимаются сборами и волонтерской помощью для украинских воинов.

Відео дня

"По 35 спектаклей бывает в месяц. Это означает, что по два спектакля в день у меня бывает", — отметил господин Алексей.

Также стало известно о реакции актера на победу россиянина на "Оскаре". По словам господина Гнатковского, россияне используют любые площадки, чтобы о себе говорить и оправдывать свои действия.