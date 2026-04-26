"Маю виправдати": зірка фільму "Довбуш" Гнатковський розповів про своє бронювання (відео)

Народний артист України та зірка театру і кіно Олексій Гнатковський вважає, що його бронювання під час мобілізації вимагає викладатися на сцені на повну. Актор додає, що таким чином старається "не підвести" державу, яка надала йому відстрочку.

Заради цієї мети пан Гнатковський наразі багато виступає на сцені та в кіно. Про це актор розповів у інтерв'ю для проєкту "Ближче до зірок".

"Держава мене залишила в театрі — бронювання дала. Тобто я не на фронті, отже, я маю там так "відсапати", щоб виправдати це, оце бронювання. Ті зусилля, які робляться на фронті, я тут, в тилу, не маю підвести", — наголосив артист.

Народний артист України додає, що обожнює свою професію, а тому викладається на повну кожного дня. Наразі чоловік зі своєю дружиною Ольгою займаються зборами та волонтерською допомогою для українським воїнам.

"По 35 вистав буває в місяць. Це означає, що по дві вистави в день в мене буває", — зазначив пан Олексій.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

артист привітав глядача-іменинника прямо в залі під час вистави;

вчинок Гнатковського під час вистави, коли в глядача задзвонив телефон.

Також стало відомо про реакцію актора на перемогу росіянина на "Оскарі". За словами пана Гнатковського, росіяни використовують будь-які майданчики, щоб про себе говорити та виправдовувати свої дії.