"Люди боятся": украинка купила старый заброшенный дом и объяснила почему (фото)

Украинка по имени Алина Глебко похвасталась своей новой недвижимостью — она в очередной раз стала владелицей заброшенной дачи, с которой будет делать "конфетку".

Девушка показала, в каком состоянии сейчас находится недвижимость, в своем Instagram (alina.hliebko).

Украинка купила старый дом

"Кто-то покупает последние айфоны, картье и новые тачки. А мы — заброшенные дачи, которые никому нафиг не сдались. Сегодня покажу вам новенькую дачу, которую мы взяли. Это уже третья недвижимость в нашем арсенале. И самое интересное, что ее предложил подписчик Руслана. Мой буся любит выискивать самые стремные варианты, но с крутым потенциалом. Здесь как раз совпали все карты", — говорит Алина.

Этот дом расположен недалеко от воды, большой по площади, без трещин и там даже есть печка.

"Но лианы выше головы и внутри надо капитальный ремонтик. Люди боятся таких домов, потому что это не заехал и живешь, а заехал и немного офигел от количества работы. Мне снова придется подумать над планировкой, вместить куда-то лестницу на второй этаж и сделать так, чтобы здесь захотелось жить", — признается украинка.

Украинка купила старый дом Фото: Instagram

В доме есть печка Фото: Instagram

Дом большой по размеру Фото: Instagram

Там придется делать капитальный ремонт Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди поздравили автора видео с покупкой и пожелали вдохновения в дальнейшей работе:

"Я думаю, у вас получится сделать конфетку из этой дачи. Ваши золотые руки, что у Алины, что у Руслана, и будет вау".

"Вы молодцы, что беретесь за такую работу. Удачи вам в ней".

"Очень классно, не знаю вы себе или на продажу, но можно даже делать под сдачу, много людей например хочет приехать на несколько дней в село и пожить в таких домиках".

