"Люди бояться": українка купила стару занедбану хату та пояснила чому (фото)

Українка на імʼя Аліна Глєбко похизувалася своєю новою нерухомістю — вона вкотре стала власницею занедбаної дачі, з якої буде робити "цукерочку".

Дівчина показала, у якому стані наразі перебуває нерухомість, у своєму Instagram (alina.hliebko).

Українка купила стару хату

"Хтось купляє останні айфони, картьє і нові тачки. А ми — закинуті дачі, які нікому нафіг не здалися. Сьогодні покажу вам новеньку дачу, яку ми взяли. Це вже третя нерухомість в нашому арсеналі. І найцікавіше, що її запропонував підписник Руслана. Мій буся любить вишукувати самі стрьомні варіанти, але з крутим потенціалом. Тут якраз співпали всі карти", — каже Аліна.

Цей будинок розташований недалеко від води, великий за площею, без тріщин і там навіть є груба.

"Але ліани вище голови і всередині треба капітальний ремонтик. Люди бояться таких будинків, бо це не заїхав і живеш, а заїхав і трохи офігів від кількості роботи. Мені знову доведеться подумати над плануванням, вмістити кудись сходи на другий поверх і зробити так, щоб тут захотілося жити", — зізнається українка.

Українка купила стару хату Фото: Instagram

У хаті є грубка Фото: Instagram

Хата велика за розміром Фото: Instagram

Там доведеться робити капітальний ремонт Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди привітали авторку відео з покупкою та побажали наснаги в подальшій роботі:

"Я думаю, у вас вийде зробити цукерочку з цієї дачі. Ваші золоті руки, що у Аліни, що у Руслана, і буде вау".

"Ви молодці, що беретесь за таку роботу. Удачі вам в ній".

"Дуже класно, не знаю чи ви собі чи на продаж, але можна навіть робити під здачі, багато людей наприклад хоче приїхати на кілька днів у село і пожити в таких будиночках".

