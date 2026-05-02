Женщина живет в лодке — и теперь она не платит за аренду и коммуналку (фото)

Эми Морин — психотерапевт, писательница, автор нескольких книг, в частности "13 вещей, которых не делают психически сильные люди", и ведущая подкаста Mentally Stronger.

Американка Эми Морин вместе с мужем живет на паруснике во Флорида-Киз уже более десяти лет. Ее ежемесячные расходы — менее 1200 долларов. О том, как это стало возможным и почему она не вернется на берег, — читайте подробнее в публикации Фокуса.

Эми Морин пережила несколько тяжелых потерь еще до сорока: ее первый муж умер в 26 лет, мать — в 51, свекор — в 71. Именно это научило женщину не откладывать важное на потом.

После долгих лет вдовства она вышла замуж во второй раз — за Стива, который давно мечтал жить на яхте. На тот момент Эми работала психотерапевтом в центре психического здоровья и параллельно писала. В 2013 году одна из ее статей разошлась по всему интернету и принесла ей контракт с крупным издательством. Примерно через год-полтора, когда книга попала в списки бестселлеров, она уволилась с основной работы.

Фото: Amy Morin

В июле 2015 года Эми окончательно стала писателем-фрилансером — это позволило ей работать отовсюду. Они со Стивом начали искать место для швартовки.

Покупка и переезд

Место в яхт-клубе во Флорида-Киз они нашли онлайн и приобрели, даже не видя вживую, за 106,5 тыс. долларов — из собственных сбережений от книжных авансов. Еще около 10 тысяч потратили на обустройство небольшого участка суши, входившего в лот.

Сам парусник с тремя каютами и двумя санузлами они купили непосредственно у предыдущего владельца примерно за 80 тыс. долларов. Судно нуждалось в косметическом ремонте, поэтому и цена оказалась выгодной.

В декабре 2015 года супруги собрали вещи, ноутбуки, собаку и кота — и переехали из дома в штате Мэн на яхту во Флориду. Дом они оставили себе, предполагая, что морское приключение продлится недолго. Однако прошло уже десять лет, а они до сих пор живут на воде и наведываются в Мэн лишь раз в год.

Сколько стоит такая жизнь

Несмотря на значительные расходы на старте, ежемесячные расходы оказались небольшими (как для США) — около 1 179 $ в месяц. В эту сумму входит интернет, мобильная связь, электроэнергия, страховка, налог на имущество, членские взносы яхт-клуба и очистка корпуса судна.

Фото: Amy Morin

Членство в яхт-клубе покрывает воду, кабельное телевидение, вывоз мусора и откачку сточных вод. Каждый месяц они также нанимают дайвера для очистки подводной части корпуса от водорослей и моллюсков. За годы на борту сделали несколько улучшений — обновили потолок, санузлы, кондиционеры. Большинство работ выполняли самостоятельно.

Природа как лекарство

По специальности Эми — психотерапевт, и она давно знала о влиянии окружающей среды на психическое состояние. Однако даже она не ожидала, насколько счастливее будет чувствовать себя, заменив кабинет без окон на вид на океан. Эми годами рекомендовала пациентам "перезагрузку природой", и только переехав на яхту, поняла, что сама нуждалась в таком рецепте.

Сейчас она больше двигается, легче убеждает себя выйти на пробежку ради вечернего заката или прогуляться вдоль берега, где попадаются цапли и сухопутные крабы.

Бывают, конечно, и сложные моменты: сломанный кондиционер в полночь, шторм, из-за которого качает так, что не уснуть. Но это скорее исключение.

"Каждый день здесь похож на небольшое приключение. Я рада, что не стала ждать "когда-нибудь", — признается она.

