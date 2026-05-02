Жінка живе у човні – і тепер вона не платить за оренду і комуналку (фото)

Емі Морін – психотерапевтка, письменниця, авторка кількох книжок, зокрема "13 речей, яких не роблять психічно сильні люди", та ведуча подкасту Mentally Stronger.

Американка Емі Морін разом із чоловіком живе на вітрильнику у Флорида-Кіз вже понад десять років. Її щомісячні витрати – менше 1200 доларів. Про те, як це стало можливим і чому вона не повернеться на берег, – читайте детальніше у публікації Фокусу.

Емі Морін пережила кілька важких втрат ще до сорока: її перший чоловік помер у 26 років, мати – у 51, свекор – у 71. Саме це навчило жінку не відкладати важливе на потім.

Після довгих років вдівства вона вийшла заміж вдруге – за Стіва, який давно мріяв жити на яхті. На той момент Емі працювала психотерапевтом у центрі психічного здоров'я і паралельно писала. У 2013 році одна з її статей розійшлася по всьому інтернету й принесла їй контракт із великим видавництвом. Приблизно через рік-півтора, коли книга потрапила до списків бестселерів, вона звільнилася з основної роботи.

Відео дня

Емі Морін пережила кілька важких втрат ще до сорока Фото: Amy Morin

У липні 2015 року Емі остаточно стала письменником-фрілансером – це дало їй змогу працювати звідусіль. Вони зі Стівом почали шукати місце для швартування.

Купівля та переїзд

Місце в яхт-клубі у Флорида-Кіз вони знайшли онлайн і придбали, навіть не бачивши наживо, за 106,5 тис. доларів – з власних заощаджень від книжкових авансів. Ще близько 10 тисяч витратили на облаштування невеликої ділянки суходолу, що входила до лоту.

Сам вітрильник з трьома каютами та двома санвузлами вони купили безпосередньо у попереднього власника приблизно за 80 тис. доларів. Судно потребувало косметичного ремонту, тож і ціна виявилася вигідною.

У грудні 2015 року подружжя зібрало речі, ноутбуки, собаку і кота – і переїхало з будинку в штаті Мен на яхту у Флориду. Будинок вони залишили собі, припускаючи, що морська пригода триватиме недовго. Однак минуло вже десять років, а вони досі живуть на воді й навідуються до Мену лише раз на рік.

Скільки коштує таке життя

Незважаючи на значні витрати на старті, щомісячні видатки виявилися невеликими (як для США) – близько 1 179 $ на місяць. В цю суму входить інтернет, мобільний зв'язок, електроенергія, страхування, податок на майно, членські внески яхт-клубу та очищення корпусу судна.

У липні 2015 року Емі остаточно стала письменником-фрілансером Фото: Amy Morin

Членство в яхт-клубі покриває воду, кабельне телебачення, вивіз сміття та відкачування стічних вод. Щомісяця вони також наймають дайвера для очищення підводної частини корпусу від водоростей і молюсків. За роки на борту зробили кілька покращень – оновили стелю, санвузли, кондиціонери. Більшість робіт виконували самостійно.

Природа як ліки

За фахом Емі – психотерапевт, і вона давно знала про вплив навколишнього середовища на психічний стан. Однак навіть вона не очікувала, наскільки щасливішою почуватиметься, замінивши кабінет без вікон на вид на океан. Емі роками рекомендувала пацієнтам "перезавантаження природою", і лише переїхавши на яхту, зрозуміла, що сама потребувала такого рецепту.

Зараз вона більше рухається, легше переконує себе вийти на пробіжку заради вечірнього заходу сонця чи прогулятися вздовж берега, де трапляються чаплі й сухопутні краби.

Бувають, звісно, і складні моменти: зламаний кондиціонер опівночі, шторм, через який хитає так, що не заснути. Але це радше виняток.

"Кожен день тут схожий на невелику пригоду. Я рада, що не стала чекати на "колись", – зізнається вона.

