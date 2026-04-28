Алена Тополя после слива частных видео заявила о срыве концертов: что произошло

Артистка, которая стала фигуранткой резонансной истории со слитием приватного видео, рассказала о вынужденной отмене концертов. По словам артистки, на то есть ряд объективных причин.

Известная украинская певица Елена Тополя заявила в своих социальных сетях, что из-за травли в интернете и засилья ботов билеты на ее концерты плохо продаются. Именно поэтому артистка решила перенести некоторые выступления на осень, чтобы зрители имели больше времени на приобретение. Почему так произошло, — узнавайте в материале Фокуса.

Срыв концертов

"Некоторые города у нас, к сожалению, переносятся на осень. Причина, о которой вы все спрашиваете, скажу... Честно, открыто... Причина в том, что под всей рекламой, которая происходит в интернете, идет огромная атака хейтерская и ботская, которая, наверное, влияет на всех, кто заходит, смотрит, ищет, чтобы еще раз поинтересоваться, что сейчас происходит в моей творческой жизни", — говорит певица.

Відео дня

Она отметила, что готова приезжать в любой уголок Украины к своим поклонникам, если будет спрос. Однако зрители часто откладывают покупку билета на последний момент, поэтому организаторы рискуют остаться с убытками, если будет много незаполненных мест.

"Гнилые люди"

"Этот скандал, этот шантаж и эти гнилые люди, которые это все начали и поддерживают дальше, они влияют на вас... Организаторы концертов также четко дали понять, что хейтерство и боты сильно влияют на это (покупку билетов — Ред.). Поэтому надежда на вас, друзья! Я готова приехать", — говорит Алена Тополя.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена рассказала, что познакомилась с ухажером 10 декабря и это получилось внезапно. Парень сказал, что поцарапал ее авто, которое было припарковано возле студии, а потом сделал вид, что ее не узнал.

Тополя признала, что за "сливом" ее видео деликатного характера в январе этого года стоит довольно публичный человек, а общество будет шокировано, когда узнает детали.

К словам поддержки Елены Тополи также присоединились Тина Кароль, Оля Цибульская и Рамина Эсхакзай.