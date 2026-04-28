Олена Тополя після злиття приватних відео заявила про зрив концертів: що сталося

Артистка, яка стала фігуранткою резонансної історії зі злиттям приватного відео, розповіла про вимушене скасування концертів. За словами артистки, на те є низка об’єктивних причин.

Відома українська співачка Олена Тополя заявила в своїх соціальних мережах, що через цькування в інтернеті та засилля ботів квитки на її концерти погано продаються. Саме тому артистка вирішила перенести деякі виступи на осінь, щоб глядачі мали більше часу на придбання. Чому так трапилося, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Зрив концертів

"Деякі міста у нас, на жаль, переносяться на осінь. Причина, про яку ви всі питаєте, скажу… Чесно, відкрито… Причина у тому, що під всією рекламою, яка відбувається в інтернеті, йде величезна атака хейтерська та ботська, яка, напевно, впливає на всіх, хто заходить, дивиться, шукає, щоб ще раз поцікавитися, що зараз відбувається у моєму творчому житті", — каже співачка.

Вона зазначила, що готова приїздити у будь-який куточок України до своїх шанувальників, якщо буде попит. Однак глядачі часто відкладають купівлю квитка на останній момент, через те організатори ризикують залишитися зі збитками, якщо буде багато незаповнених місць.

"Гнилі люди"

"Цей скандал, цей шантаж та ці гнилі люди, які це все розпочали і підтримують далі, вони впливають на вас… Організатори концертів також чітко дали зрозуміти, що хейтерство і боти сильно впливають на це (купівлю квитків – Ред.). Тому надія на вас, друзі! Я готова приїхати", — каже Олена Тополя.

Олена розповіла, що познайомилась з залицяльником 10 грудня і це вийшло раптово. Хлопець сказав, що подряпав її авто, що було припарковане біля студії, а потім удав, що її не упізнав.

Тополя визнала, що за "зливом" її відео делікатного характеру в січні цього року стоїть доволі публічна людина, а суспільство буде шоковане, коли дізнається деталі.

До слів підтримки Олени Тополі також долучилися Тіна Кароль, Оля Цибульська та Раміна Есхакзай.