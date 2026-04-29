Одиозная артистка должна была появиться на показе дизайнера Джемала Махмудова в Москве, но к подиуму она не вышла. Незадолго до начала мероприятия ей стало плохо.

70-летняя российская певица Лариса Долина, которая стала на сторону Путина и поддерживает войну, несколько часов не могла встать с постели из-за сильной боли в позвоночнике и в конце концов вызвала скорую. Врачи поставили ей диагноз "остеохондроз".

Проблема с позвоночником

По данным российских СМИ, болезнь Долиной может быть достаточно серьезной: есть риск значительного нарушения функций позвоночника. Директор певицы Сергей Пудовкин подтвердил, что медицинская помощь действительно понадобилась, однако объяснил ухудшение самочувствия резкой сменой погоды. По его словам, сейчас исполнительница чувствует себя лучше и готова возвращаться на сцену.

Зато сам Махмудов, с которым Долина уже сотрудничала в 2024 году, убежден: организм артистки надломился из-за длительного стресса, связанного с резонансным квартирным скандалом.

Эффект Долины

Летом 2024 года Долина перечислила мошенникам 112 миллионов рублей после сделки о продаже своей квартиры в элитном жилом комплексе Москвы. Сначала вину пытались свалить на якобы "звонки от имени украинских спецслужб", однако полицейское расследование показало другое: суд признал сделку добровольной и передал права собственности покупательнице Полине Лурье. Сама Долина вместе с семьей снята с регистрации.

Скандал серьезно пошатнул репутацию певицы в России — настолько, что в русскоязычной "Википедии" даже появился термин "Эффект Долиной". Так называют ситуацию, когда продавцы недвижимости пытаются оспорить уже завершенные сделки, ссылаясь на мошенничество.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лариса Долина родилась в Одессе, однако с первых дней полномасштабной войны в Украине поддержала политику Владимира Путина.

Мошенники, которые выманили у российской певицы-пропагандистки 150 млн рублей при продаже квартиры, для поддельного паспорта использовали фото голливудского актера Тома Холланда, который играет главную роль в фильме "Человек-паук".

До этого певица говорила, что очень расстроена, потому что не может приехать в Одессу и посетить могилы своих родственников и близких.