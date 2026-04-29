Встати не могла: зрадницю Ларису Доліну екстрено повезли у лікарню

Одіозна артистка мала з'явитися на показі дизайнера Джемала Махмудова в Москві, але до подіуму вона так і не вийшла. Незадовго до початку заходу їй стало погано.

70-річна російська співачка Лариса Доліна, яка стала на бік Путіна та підтримує війну, кілька годин не могла встати з ліжка через сильний біль у хребті і зрештою викликала швидку. Лікарі поставили їй діагноз "остеохондроз".

Проблема з хребтом

За даними російських ЗМІ, хвороба Доліної може бути досить серйозною: є ризик значного порушення функцій хребта. Директор співачки Сергій Пудовкін підтвердив, що медична допомога справді знадобилася, однак пояснив погіршення самопочуття різкою зміною погоди. За його словами, зараз виконавиця почувається краще й готова повертатися на сцену.

Одіозна Лариса Доліна мала з'явитися на показі дизайнера Джемала Махмудова в Москві Фото: TVCenter.ru

Натомість сам Махмудов, із яким Доліна вже співпрацювала 2024 року, переконаний: організм артистки надломився через тривалий стрес, пов'язаний із резонансним квартирним скандалом.

Ефект Доліної

Влітку 2024 року Доліна перерахувала шахраям 112 мільйонів рублів після угоди про продаж своєї квартири в елітному житловому комплексі Москви. Спочатку провину намагалися звалити на нібито "дзвінки від імені українських спецслужб", однак поліцейське розслідування показало інше: суд визнав угоду добровільною і передав права власності покупниці Поліні Лур'є. Саму Доліну разом із родиною знято з реєстрації.

Скандал серйозно похитнув репутацію співачки у Росії — настільки, що в російськомовній "Вікіпедії" навіть з'явився термін "Ефект Доліної". Так називають ситуацію, коли продавці нерухомості намагаються оскаржити вже завершені угоди, посилаючись на шахрайство.

