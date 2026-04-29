Люди купили дом в Италии за 18 тысяч евро, а продали за 93 (фото)

Заброшенный дом в итальянской Лигурии, купленный за 18 тысяч евро, сменил двух владельцев и в конце концов ушел с молотка за 93 тысяч евро. Как оказалось, это полностью легальная схема для предприимчивых людей, которые разбираются в вопросах недвижимости.

Дом в Лигурии, Италия, перепродавали дважды и умудрились увеличить его стоимость в пять раз. Это нетипичная история для рынка недвижимости северной Италии, где цены растут медленно, а заброшенные объекты годами стоят без покупателей. Фокус разобрал эту сделку по шагам.

Хронология сделки

2024 — первая покупка за 18 000 евро;

2024 — первая перепродажа за 32 000 евро;

2025 — покупка вторым инвестором за 32 000 евро;

2026 — продажа после ремонта за 93 000 евро.

Таким образом общий рост стоимости в пять раз за 2 года.

Перепродажа дома

Первый инвестор не вкладывал в ремонт вообще ничего. Он нашел объект, которого не видели другие, правильно оценил и перепродал с маржой еще до того, как делать ремонт. Так, 18 тысяч евро превратились в 32 тысячи.

Дом после ремонта Фото: Instagram

Второй покупатель выбрал другой путь. Он зашел в дом с инструментами — часть работ выполнил собственноручно, а затем привлек подрядчиков. После этого подготовил объект к краткосрочной аренде. Именно это решение и определило финальную цену продажи.

Важные нюансы

При этом, стоит учесть, что рынок недвижимости в Лигурии и других регионах Северной Италии сложный и непрозрачный. Там регулярно выставляют объекты с аномально низкими ценами, но за каждым таким лотом — своя причина: долги, наследственные споры, отсутствие коммуникаций, сложная юрисдикция. Большинство покупателей видят "проблему" и проходят мимо, часть — наоборот.

Кухня в доме очень уютная Фото: Instagram

Новый владелец дома уже планирует обустройство джакузи. Через год можно будет посчитать реальную доходность объекта как туристической локации на Airbnb.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинец, который не называет своего имени, рассказал о покупке старого дома недалеко от реки в Николаевской области. Внутри практически ничего нет, кроме некоторой заброшенной мебели еще советской эпохи и строительного мусора.

Американец Джим МакЭлвейн, потратив десять лет и 45 тысяч долларов, без помощи архитектора построил маленький дом, а теперь сдает его в аренду через Airbnb.

Виктория вернулась из-за границы на родину, и теперь начинает жизнь с самого начала. Она приобрела дом в селе и собственноручно занимается ремонтом и наводит порядок на огороде.