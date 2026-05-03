Люди купили будинок в Італії за 18 тисяч євро, а продали за 93 (фото)

Занедбаний будинок в італійській Лігурії, куплений за 18 тисяч євро, змінив двох власників і зрештою пішов з молотка за 93 тисяч євро. Як виявилось, це повністю легальна схема для підприємливих людей, які тямлять у питаннях нерухомості.

Будинок в Лігурії, Італія, перепродавали двічі та примудрилися збільшити його вартість у п'ять разів. Це нетипова історія для ринку нерухомості північної Італії, де ціни ростуть повільно, а занедбані об'єкти роками стоять без покупців. Фокус розібрав цю угоду по кроках.

Хронологія угоди

2024 – перша купівля за 18 000 євро;

2024 – перший перепродаж за 32 000 євро;

2025 – купівля другим інвестором за 32 000 євро;

2026 – продаж після ремонту за 93 000 євро.

Таким чином загальне зростання вартості у п’ять разів за 2 роки.

Перепродаж будинку

Перший інвестор не вкладав у ремонт взагалі нічого. Він знайшов об'єкт, якого не бачили інші, правильно оцінив і перепродав з маржею ще до того, як робити ремонт. Так, 18 тисяч євро перетворилися на 32 тисячі.

Відео дня

Будинок після ремонту Фото: Instagram

Другий покупець обрав інший шлях. Він зайшов у будинок з інструментами – частину робіт виконав власноруч, а потім залучив підрядників. Після цього підготував об'єкт до короткострокової оренди. Саме це рішення і визначило фінальну ціну продажу.

Важливі нюанси

При цьому, варто врахувати, що ринок нерухомості в Лігурії та інших регіонах Північної Італії складний і непрозорий. Там регулярно виставляють об'єкти з аномально низькими цінами, але за кожним таким лотом – своя причина: борги, спадкові суперечки, відсутність комунікацій, складна юрисдикція. Більшість покупців бачать "проблему" і проходять повз, частина – навпаки.

Кухня в будинку дуже затишна Фото: Instagram

Новий власник будинку вже планує облаштування джакузі. За рік можна буде порахувати реальну прибутковість об'єкта як туристичної локації на Airbnb.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українець, який не називає свого імені, розповів про купівлю старого будинку неподалік річки в Миколаївській області. Всередині практично нічого немає, окрім деяких покинутих меблів ще радянської доби та будівельного сміття.

Американець Джим МакЕлвейн, витративши десять років і 45 тисяч доларів, без допомоги архітектора побудував маленький будинок, а тепер здає його в оренду через Airbnb.

Вікторія повернулась з-за кордону на батьківщину, і тепер починає життя з самого спочатку. Вона придбала будинок у селі та власноруч займається ремонтом та наводить порядок на городі.