Известный украинский актер развелся после десяти лет брака и назвал причину (фото)

Украинский актер и телеведущий Константин Октябрьский впервые рассказал, что развелся с женой Самирой после десяти лет брака. Это уже второй официальный разрыв пары.

Звезда сериала "Парочка следователей" поделился личным в интервью Алине Доротюк. Оказалось, что инициатором развода стала женщина.

Октябрьский о разводе

Экс-пара воспитывает двух сыновей — десятилетнего Роберта и восьмилетнего Матвея.

По словам Константина, он очень хорошо относится к бывшей жене.

"Даже сейчас я очень многим ей обязан. Она удивительная женщина. Она очень хорошая мать, мудрая, добрая, умная. Когда я строил карьеру, она была с детьми. Я ее очень уважаю и ценю", — говорит ведущий утреннего шоу "Утро дома".

Более того, актер назвал причины второго разрыва: "Наверное, я где-то недорабатывал как муж. Не было тех чувств, которых она заслуживала, того уважения, любви".

Константин Октябрьский с экс-супругой и сыном Фото: Instagram

По словам актера, они с Самирой познакомились в протестантской церкви.

А в январе этого года телеведущий получил официальные документы о разводе. Октябрьский подчеркнул, что измен в браке точно не было. А испытанием в один момент стали финансовые трудности из-за нестабильной работы и проблемы со здоровьем.

Актер отметил, что сейчас не имеет чувств к маме своих детей, но глубоко уважает Самиру.

Константин Октябрьский с бывшей женой Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Тарас Тополя высказался о причинах развода с Еленой Тополей после 12 лет брака.

Актер-воин Владимир Ращук рассказал о разводе после 11 лет брака.

Кроме того, журналистка Маричка Довбенко пожаловалась на то, что юристы Тараса Тополи угрожают ей из-за интервью, в котором несколько раз поднималась тема развода.