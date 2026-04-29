Відомий український актор розлучився після десяти років шлюбу та назвав причину (фото)

Костянтин Октябрський розлучився з дружиною
Костянтин Октябрський | Фото: Instagram

Український актор та телеведучий Костянтин Октябрський уперше розповів, що розлучився з дружиною Самірою після десяти років шлюбу. Це вже другий офіційний розрив пари.

Зірка серіалу "Парочка слідчих" поділився особистим в інтерв’ю Аліні Доротюк. Виявилося, що ініціаторкою розлученя стала жінка.

Октябрський про розлучення

Експара виховувує двох синів — десятирічного Роберта та восьмирічного Матвія.

За словами Костянтина, він дуже добре ставиться до колишньої дружини.

"Навіть зараз я дуже багато чим їй завдячую. Вона дивовижна жінка. Вона дуже гарна мати, мудра, добра, розумна. Коли я будував карʼєру, вона була з дітьми. Я її дуже поважаю та ціную", — каже ведучий ранкового шоу "Ранок вдома".

Ба більше, актор назвав причини другого розриву: "Напевно, я десь недопрацьовував як чоловік. Не було тих почуттів, на які вона заслуговувала, тієї поваги, любові".

Костянтин Октябрський з дружиною
Костянтин Октябрський з ексдружиною та сином
Фото: Instagram

За словами актора, вони із Самірою познайомилися в протестантській церкві.

А в січні цього року телеведучий отримав офіційні документи про розлучення. Октябрський підкреслив, що зрад у шлюбі точно не було. А випробуванням в один момент стали фінансові труднощі через настабільну роботу та проблеми зі здоров’ям.

Актор наголосив, що наразі не має почуттів до мами своїх дітей, але глибоко поважає Саміру.

Костянтин Октябрський
Костянтин Октябрський з колишньою дружиною
Фото: Instagram

