Відомий український актор розлучився після десяти років шлюбу та назвав причину (фото)

Український актор та телеведучий Костянтин Октябрський уперше розповів, що розлучився з дружиною Самірою після десяти років шлюбу. Це вже другий офіційний розрив пари.

Зірка серіалу "Парочка слідчих" поділився особистим в інтерв’ю Аліні Доротюк. Виявилося, що ініціаторкою розлученя стала жінка.

Октябрський про розлучення

Експара виховувує двох синів — десятирічного Роберта та восьмирічного Матвія.

За словами Костянтина, він дуже добре ставиться до колишньої дружини.

"Навіть зараз я дуже багато чим їй завдячую. Вона дивовижна жінка. Вона дуже гарна мати, мудра, добра, розумна. Коли я будував карʼєру, вона була з дітьми. Я її дуже поважаю та ціную", — каже ведучий ранкового шоу "Ранок вдома".

Ба більше, актор назвав причини другого розриву: "Напевно, я десь недопрацьовував як чоловік. Не було тих почуттів, на які вона заслуговувала, тієї поваги, любові".

Костянтин Октябрський з ексдружиною та сином Фото: Instagram

За словами актора, вони із Самірою познайомилися в протестантській церкві.

А в січні цього року телеведучий отримав офіційні документи про розлучення. Октябрський підкреслив, що зрад у шлюбі точно не було. А випробуванням в один момент стали фінансові труднощі через настабільну роботу та проблеми зі здоров’ям.

Актор наголосив, що наразі не має почуттів до мами своїх дітей, але глибоко поважає Саміру.

Костянтин Октябрський з колишньою дружиною Фото: Instagram

