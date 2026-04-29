Відомий український актор розлучився після десяти років шлюбу та назвав причину (фото)
Український актор та телеведучий Костянтин Октябрський уперше розповів, що розлучився з дружиною Самірою після десяти років шлюбу. Це вже другий офіційний розрив пари.
Зірка серіалу "Парочка слідчих" поділився особистим в інтерв’ю Аліні Доротюк. Виявилося, що ініціаторкою розлученя стала жінка.
Октябрський про розлучення
Експара виховувує двох синів — десятирічного Роберта та восьмирічного Матвія.
За словами Костянтина, він дуже добре ставиться до колишньої дружини.
"Навіть зараз я дуже багато чим їй завдячую. Вона дивовижна жінка. Вона дуже гарна мати, мудра, добра, розумна. Коли я будував карʼєру, вона була з дітьми. Я її дуже поважаю та ціную", — каже ведучий ранкового шоу "Ранок вдома".
Ба більше, актор назвав причини другого розриву: "Напевно, я десь недопрацьовував як чоловік. Не було тих почуттів, на які вона заслуговувала, тієї поваги, любові".
За словами актора, вони із Самірою познайомилися в протестантській церкві.
А в січні цього року телеведучий отримав офіційні документи про розлучення. Октябрський підкреслив, що зрад у шлюбі точно не було. А випробуванням в один момент стали фінансові труднощі через настабільну роботу та проблеми зі здоров’ям.
Актор наголосив, що наразі не має почуттів до мами своїх дітей, але глибоко поважає Саміру.
