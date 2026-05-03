Гороскоп для всех знаков Зодиака на май: 6 числа произойдет "тектонический сдвиг"

Май 2026 года обещает быть насыщенным: ретроградный Плутон и ряд планетарных переходов готовят почву для глубоких перемен — как в личной жизни, так и в мире в целом.

С астрологической точки зрения май начинается с полнолуния в Скорпионе (1 мая). Этот знак связан со страстью, силой и трансформацией, так что если вы готовы отпустить старое и двигаться вперед — звезды на вашей стороне. 3 мая Меркурий переходит в Телец, усиливая практическое мышление. Но настоящий "тектонический сдвиг" происходит 6 мая, когда Плутон начинает ретроградное движение в Водолее — это время переосмысления. К чему готовиться, — читайте в материале Фокуса.

16 мая новая Луна в Тельце дает прекрасную возможность поставить новые цели — особенно связанные со стабильностью, материальным комфортом и безопасностью на лето. Далее планеты движутся активно: 17 мая Меркурий идет к Близнецам (время хороших разговоров и флирта), 18 мая Марс заходит в Телец (медленный, но уверенный прогресс).

Эмма Говарт, внештатный автор Glamour UK, составила астрологический прогноз для всех знаков Зодиака.

Телец (20 апреля — 20 мая)

С 6 мая ретроградный Плутон может побудить к пересмотру карьерных ориентиров. Новая Луна 16 мая падает прямо в ваш знак — отличный момент для "перезагрузки" и постановки личных целей. 18 мая Марс заходит в Телец, добавляя решительности и энергии. Сезон Близнецов с 21 мая переключает внимание на финансы. Синяя Луна 31 мая — еще одна возможность изменить свой мир к лучшему.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Полнолуние 1 мая активирует зону повседневных дел — время наконец взяться за то, что давно откладывали. С 6 мая ретроградный Плутон может подтолкнуть к тому, чтобы выйти из зоны комфорта. Синяя луна 31 мая освещает зону любви: если вы готовы позвать к себе настоящие отношения — время пришло.

Рак (21 июня — 21 июля)

Полнолуние 1 мая напоминает: радость — не роскошь, а необходимость. Новая Луна 16 мая призывает смело занимать свое место в мире. Важное знакомство до конца мая может изменить траекторию. С 19 мая Венера переходит в ваш знак — романтика возвращается. Синяя луна 31 мая несет перемены и трансформацию.

Лев (22 июля — 22 августа)

Полнолуние 1 мая активирует зону дома и семьи — долгая напряженная ситуация наконец получает решение. 16 мая сфокусируйтесь на карьере и амбициях: звезды говорят, что ваш пик еще впереди. Сезон Близнецов с 21 мая принесет приятных людей и хорошие события. Синяя Луна 31 мая дает толчок жить ярче.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Полнолуние 1 мая поощряет высказаться — у вас есть что-то важное для мира. С 6 мая надо пересмотреть распорядок дня. 16 мая расширятся горизонты. Сезон Близнецов с 21 мая вернет фокус на карьеру. Синяя луна 31 мая — время отпустить то, что сдерживает вас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

С 6 мая будет творческая энергия и предчувствие свободы. 16 мая — время для серьезного решения относительно давно назревших изменений. С 21 мая открываются интересные возможности для путешествия. 31 мая — шанс отпустить прошлое.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Время переосмыслить планы относительно дома и семьи, несмотря на общественные ожидания. 16 мая даст "перезагрузку" в любовной жизни. Сезон Близнецов несет изменения и трансформацию. 31 мая — время мечтать по-крупному.

Стрелец (22 ноября — 20 декабря)

С 1 мая забудете старую главу в жизни. 16 мая — время изменить ежедневные ритуалы и сфокусироваться на целях. Сезон Близнецов с 21 мая — неожиданное романтическое внимание может застать врасплох. Синяя Луна 31 мая: все, что существует, когда-то было лишь мечтой.

Козерог (21 декабря — 19 января)

Полнолуние 1 мая — в этот период пора отстаивать свои убеждения и не играть по чужим правилам. Чем больше вы проявляете себя — тем быстрее приходит финансовая свобода. 16 мая — время для творческого проекта. Сезон Близнецов с 21 мая делает акцент на здоровье и энергии. Синяя Луна 31 мая — сигнал замедлиться и проверить, правильный ли вы выбрали путь.

Водолей (20 января — 17 февраля)

Полнолуние 1 мая принесет успех — рискните сделать ставку на свою идею. Ретроградный Плутон с 6 мая в вашем знаке побуждает пересмотреть давние цели: быть непохожим на других — ваша суперсила. Новолуние 16 мая может исполнить желание быстрее, чем ожидаете. Сезон Близнецов несет творческую энергию. Синяя луна 31 мая напоминает: ваше окружение имеет значение.

Рыбы (18 февраля — 19 марта)

Поездка, запланированная в этом месяце, может изменить ваше будущее направление. С 16 мая благоприятное время для творческих проектов, письма и рассказа собственной истории. Сезон Близнецов с 21 мая — время больше времени дома, но это принесет свои плоды. Синяя луна 31 мая возвращает карьеру в центр внимания.

Овен (20 марта — 19 апреля)

Время проявить себя полностью и не бояться непонимания. 16 мая — поставьте большие финансовые цели, сейчас есть шанс заложить реальную основу. Сезон Близнецов с 21 мая открывает новый подход к жизни и отношениям. Синяя Луна 31 мая — возможность наконец отпустить прошлое и простить.

