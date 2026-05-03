Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на травень: 6 числа станеться "тектонічний зсув"

Травень 2026 року обіцяє бути насиченим: ретроградний Плутон та низка планетарних переходів готують ґрунт для глибоких змін — як у особистому житті, так і у світі загалом.

З астрологічної точки зору травень починається з повні у Скорпіоні (1 травня). Цей знак пов'язаний із пристрастю, силою та трансформацією, тож якщо ви готові відпустити старе й рухатися вперед — зірки на вашому боці. 3 травня Меркурій переходить у Телець, посилюючи практичне мислення. Але справжній "тектонічний зсув" відбувається 6 травня, коли Плутон починає ретроградний рух у Водолії — це час переосмислення. До чого готуватися, — читайте у матеріалі Фокусу.

16 травня новий Місяць в Тельці дає чудову можливість поставити нові цілі — особливо пов'язані зі стабільністю, матеріальним комфортом та безпекою на літо. Далі планети рухаються активно: 17 травня Меркурій іде до Близнюків (час гарних розмов і флірту), 18 травня Марс заходить у Телець (повільний, але впевнений прогрес).

Емма Говарт, позаштатна авторка Glamour UK, склала астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку.

Телець (20 квітня — 20 травня)

З 6 травня ретроградний Плутон може спонукати до перегляду кар'єрних орієнтирів. Новий Місяць 16 травня падає прямо у ваш знак — чудовий момент для "перезавантаження" і постановки особистих цілей. 18 травня Марс заходить у Телець, додаючи рішучості й енергії. Сезон Близнюків з 21 травня переключає увагу на фінанси. Синій Місяць 31 травня — ще одна можливість змінити свій світ на краще.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Повня 1 травня активує зону повсякденних справ — час нарешті взятися за те, що давно відкладали. З 6 травня ретроградний Плутон може підштовхнути до того, щоб вийти із зони комфорту. Синій місяць 31 травня освітлює зону кохання: якщо ви готові покликати до себе справжні стосунки — час настав.

Рак (21 червня — 21 липня)

Повня 1 травня нагадує: радість — не розкіш, а необхідність. Новий Місяць 16 травня закликає сміливо займати своє місце у світі. Важливе знайомство до кінця травня може змінити траєкторію. З 19 травня Венера переходить у ваш знак — романтика повертається. Синій місяць 31 травня несе зміни й трансформацію.

Лев (22 липня — 22 серпня)

Повний місяць 1 травня активує зону дому та сім'ї — довга напружена ситуація нарешті отримує розв'язання. 16 травня сфокусуйтесь на кар'єрі й амбіціях: зірки кажуть, що ваш пік ще попереду. Сезон Близнюків з 21 травня принесе приємних людей і гарні події. Синій Місяць 31 травня дає поштовх жити яскравіше.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Повний місяць 1 травня заохочує висловитися — у вас є щось важливе для світу. З 6 травня треба переглянути розпорядок дня. 16 травня розширяться горизонти. Сезон Близнюків з 21 травня поверне фокус на кар'єру. Синій місяць 31 травня — час відпустити те, що стримує вас.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

З 6 травня буде творча енергія та передчуття свободи. 16 травня — час для серйозного рішення щодо давно назрілих змін. З 21 травня відкриваються цікаві можливості для подорожі. 31 травня — шанс відпустити минуле.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Час переосмислити плани щодо дому та сім'ї, не зважаючи на суспільні очікування. 16 травня дасть "перезавантаження" у любовному житті. Сезон Близнюків несе зміни й трансформацію. 31 травня — час мріяти по-великому.

Стрілець (22 листопада — 20 грудня)

З 1 травня забриєте старий розділ у житті. 16 травня — час змінити щоденні ритуали й сфокусуватися на цілях. Сезон Близнюків з 21 травня — несподівана романтична увага може застати зненацька. Синій Місяць 31 травня: усе, що існує, колись було лише мрією.

Козеріг (21 грудня — 19 січня)

Повний місяць 1 травня – у цей період пора відстоювати свої переконання й не грати за чужими правилами. Чим більше ви проявляєтесь — тим швидше приходить фінансова свобода. 16 травня — час для творчого проєкту. Сезон Близнюків з 21 травня наголошує на здоров'ї та енергії. Синій Місяць 31 травня — сигнал уповільнитися й перевірити, чи правильний ви обрали шлях.

Водолій (20 січня — 17 лютого)

Повний місяць 1 травня принесе успіх — ризикніть зробити ставку на свою ідею. Ретроградний Плутон з 6 травня у вашому знаку спонукає переглянути давні цілі: бути несхожим на інших — ваша суперсила. Новолуння 16 травня може виконати бажання швидше, ніж очікуєте. Сезон Близнюків несе творчу енергію. Синій місяць 31 травня нагадує: ваше оточення має значення.

Риби (18 лютого — 19 березня)

Поїздка, запланована цього місяця, може змінити ваш майбутній напрямок. З 16 травня сприятливий час для творчих проєктів, письма й розповіді власної історії. Сезон Близнюків з 21 травня — час більше часу вдома, але це принесе свої плоди. Синій місяць 31 травня повертає кар'єру в центр уваги.

Овен (20 березня — 19 квітня)

Час проявити себе повністю й не боятися нерозуміння. 16 травня — поставте великі фінансові цілі, зараз є шанс закласти реальну основу. Сезон Близнюків з 21 травня відкриває новий підхід до життя й стосунків. Синій Місяць 31 травня — можливість нарешті відпустити минуле й пробачити.

