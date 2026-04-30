"Сто лет не видел молока": мама 12 детей показала, как кормит семью (фото)

Украинская мама 12 детей Юлия Марчик поделилась впечатляющим видео своих кухонных будней, показав масштабы домашних заготовок. За один день ей удалось приготовить десятки блюд, которых, по словам ее дочери, должно было бы хватить на год — но реальность другая.

В своем Instagram (amyrylia) Марчик показала процесс массового приготовления еды для большой семьи. Среди заготовок — сырые и жареные котлеты, блины с различными начинками (в частности с курицей, грибами и сладким сыром), сырные вафли, четыре лазаньи, соус болоньезе, маринованные куриные крылышки, голени и рубленые котлеты для замораживания.

По словам многодетной мамы, это лишь часть работы: вафли она доделывала уже на следующий день. Несмотря на значительные объемы приготовленного, шутка дочери Сони о "запасе на год" оказалась далека от реальности — такого количества еды семье хватит примерно на месяц.

Відео дня

Украинская мама показала, что готовит на семью из 12 детей

В то же время автор видео написала, шутя в комментариях, что однажды дети социальной службе сказали, что "давно не видели молока", хотя оно закончилось "вчера".

Юлия Марчик поделилась забавной историей Фото: Instagram

Реакции людей

Видео быстро набрало популярность в соцсетях, вызвав восхищение организованностью и выносливостью женщины, которая ежедневно обеспечивает питание для большой семьи.

"Я устала от просмотра. Извините."

"День? Вы это все сделали за один день?! Сколько стоит ваш день? Я заплачу, накормите меня";

"За целый день я бы смогла только разложить все на столе. Поражена вами";

"Как бы сказали мои дети, нормальной еды у нас дома нет";

"Я едва готовлю 1 лазанью за день".

