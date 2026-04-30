"Сто років не бачив молока": мама 12 дітей показала, як годує сімʼю (фото)

Українська мама 12 дітей Юлія Марчик поділилася вражаючим відео своїх кухонних буднів, показавши масштаби домашніх заготовок. За один день їй вдалося приготувати десятки страв, яких, за словами її доньки, мало б вистачити на рік — але реальність інша.

У своєму Instagram (amyrylia) Марчик показала процес масового приготування їжі для великої родини. Серед заготовок — сирі та смажені котлети, млинці з різними начинками (зокрема з куркою, грибами та солодким сиром), сирні вафлі, чотири лазаньї, соус болоньєзе, мариновані курячі крильця, гомілки та рублені котлети для заморожування.

За словами багатодітної мами, це лише частина роботи: вафлі вона доробляла вже наступного дня. Попри значні обсяги приготованого, жарт доньки Соні про "запас на рік" виявився далеким від реальності — такої кількості їжі родині вистачить приблизно на місяць.

Українська мама показала, що готує на сімʼю з 12 дітей

Водночас авторка відео написала, жартуючи в коментарях, що одного разу діти соціальній службі сказали, що "давно не бачили молока", хоча воно закінчилось "вчора".

Відео дня

Юлія Марчик поділилась кумедною історією

Реакції людей

Відео швидко набрало популярність у соцмережах, викликавши захоплення організованістю та витривалістю жінки, яка щодня забезпечує харчування для великої сім’ї.

"Я втомилася від перегляду. Вибачтеся";

"День? Ви це все зробили за один день?! Скільки коштує ваш день? Я заплачу, наготуйте мені";

"За цілий день я б змогла лише розкласти все на столі. Вражена вами";

"Як би сказали мої діти, нормальної їди в нас вдома нема";

"Я ледь готую 1 лазанью за день".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Багатодітна мама Анастасія Приходько зізналася, що забороняє синам і дочці.

Багатодітна матір схитрувала заради сімʼї і "зламала" систему посадки пасажирів у літаку.

Крім того, Фокус розповідав, як заморожування продуктів змінює їхню харчову цінність.