Украинец показал большой дом-лабиринт с колодцем внутри: люди шокированы (видео)

Мужчина опубликовал рилс, в котором показал необычный дом в Карпатах с колодцем прямо внутри. Видео быстро набрало популярность, а пользователи в комментариях не скрывают удивления из-за такой планировки.

В ролике автор с ником andriy__gushul в Instagram демонстрирует дом, который продается в селе Мигово. По его словам, дом имеет все необходимое для комфортной жизни: просторную кухню, традиционную печь, ванную комнату с подключенными коммуникациями, а также камин и большой зал для отдыха.

Особое внимание зрителей привлек колодец, расположенный прямо внутри дома — именно он стал главной "изюминкой" видео. В комментариях люди активно обсуждают такое решение.

Кроме того, многие пользователи обратили внимание на планировку дома. Из-за большого количества комнат некоторые шутят, что дом больше похож на лабиринт — настолько много переходов и пространств показано в видео.

Відео дня

Дом имеет большое количество комнат

Кроме этого, дом имеет еще несколько просторных комнат включая спальни и дополнительные залы. Также есть большая пивная.

Общая площадь участка вместе с домом составляет 60 соток. На втором этаже расположена гардеробная, еще одна спальня и балкон с живописным видом на горы. Важным преимуществом является и локация — до лыжной трассы всего около одного километра, что делает дом привлекательным для любителей зимнего отдыха.

Реакции людей

"Ни в коем случае не пить в этом доме, а то не найдешь выход";

"Первый раз вижу колодец в доме";

"Я так понимаю, что каждый раз, как хозяин возвращался с заработков, достраивалась 1 комната";

"Колодец в доме??? Теперь понятно, почему такие лабиринты. Дом строился вокруг колодца";

"Я сильно приху**ла на моменте "колодец в доме".

