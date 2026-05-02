Українець показав велику хату-лабіринт з криницею всередині: люди шоковані (відео)

Чоловік опублікував рілс, у якому показав незвичайний будинок у Карпатах із криницею просто всередині. Відео швидко набрало популярності, а користувачі в коментарях не приховують здивування через таке планування.

У ролику автор із ніком andriy__gushul в Instagram демонструє будинок, що продається в селі Мигове. За його словами, оселя має все необхідне для комфортного життя: простору кухню, традиційну піч, ванну кімнату з підключеними комунікаціями, а також камін і великий зал для відпочинку.

Особливу увагу глядачів привернула криниця, розташована прямо всередині будинку — саме вона стала головною "родзинкою" відео. У коментарях люди активно обговорюють таке рішення.

Крім того, чимало користувачів звернули увагу на планування будинку. Через велику кількість кімнат дехто жартує, що оселя більше схожа на лабіринт — настільки багато переходів і просторів показано у відео.

Фото: Instagram

Окрім цього, будинок має ще кілька просторих кімнат включно зі спальнями та додатковими залами. Також є велика пивниця.

Загальна площа ділянки разом із будинком становить 60 соток. На другому поверсі розташована гардеробна, ще одна спальня та балкон із мальовничим краєвидом на гори. Важливою перевагою є й локація — до лижної траси всього близько одного кілометра, що робить будинок привабливим для любителів зимового відпочинку.

Реакції людей

"Ні в якому разі не пити в цьому будинку, а то не знайдеш вихід";

"Перший раз бачу криницю в хаті";

"Я так розумію, що кожного разу, як господар повертався із заробітків, добудовувалася 1 кімната";

"Криниця в хаті??? Тепер зрозуміло, чому такі лабіринти. Будинок будувався навколо криниці";

"Я сильно приху**ла на моменті "криниця в хаті".

