Джаред Лето снова позаигрывал с россиянами: чем оскандалился певец (видео)
Американский певец и актер Джаред Лето опубликовал видео, на котором он шагает по улице под ремейк российского трека. В ответ россияне начали приглашать его к себе в гости.
В TikTok артист показал, как идет по улице под песню KAVKAZ исполнителя Starly. Россияне начали писать положительные комментарии, а в Украине поступок Лето вызвал негатив.
Джаред Лето позаигрывал с россиянами
В ролике певец предстал в массивной шубе, черной одежде, очках, подвесках, с кольцом и в темной обуви.
Между тем внимание публики привлекла именно музыка, ведь это ремейк русской песни "Бродяга" Эльбруса Джанмирзоева. В последнее время трек получил новую волну популярности среди россиян, которые в комментариях называют Лето "американским Зверевым" и начали приглашать его приехать в РФ.
Интересно, что в Instagram певец выложил то же видео, но под другую композицию (англоязычную).
Провокационное заявление Джареда Лето
Артист 11 октября, выступая в столице Сербии Белграде, заявил о своей любви к россиянам и сообщил, что хотел бы провести тур в России и выступление в Киеве.
"Мы так скучаем по всем вам! И вот что я вам скажу, как-то, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", — заявил Лето, обращаясь к россиянам, которые присутствовали на концерте.
