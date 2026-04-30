Джаред Лето знову позагравав з росіянами: чим оскандалився співак (відео)

Американський співак та актор Джаред Лето опублікував відео, на якому він крокує вулицею під ремейк російського треку. У відповідь росіяни почали запрошувати його до себе в гості.

У TikTok артист показав, як іде вулицею під пісню KAVKAZ виконавця Starly. Росіяни почали писати позитивні коментарі, а в Україні вчинок Лето викликав негатив.

Джаред Лето позагравав з росіянами

У ролику співак постав в масивній шубі, чорному одязі, окулярах, підвісках, з каблучкою та в темному взутті.

Тим часом увагу публіки привернула саме музика, адже це ремейк російської пісні "Бродяга" Ельбруса Джанмірзоєва. Останнім часом трек отримав нову хвилю популярності серед росіян, які в коментарях називають Лето "американським Звєревим" і почали запрошувати його приїхати в РФ.

Цікаво, що в Instagram співак виклав те саме відео, але під іншу композицію (англомовну).

Те саме відео Джареда Лето, але під іншу пісню

Провокаційна заява Джареда Лето

Артист 11 жовтня, виступаючи в столиці Сербії Белграді, заявив про свою любов до росіян і повідомив, що хотів би провести тур у Росії та виступ у Києві.

"Ми так сумуємо за всіма вами! І ось що я вам скажу, якось, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемось до Сербії, ми поїдемо до Санкт-Петербурга, Москви, заїдемо до Києва. Ми Будемо тусуватися і веселитися. Так має бути", — заявив Лето, звертаючись до росіян, які були присутні на концерті.

Українці гостро відреагували на заяви співака про "концерти в Києві та Москві".

11 березня 2022 року Джаред Лето заспівав пісню про Одесу і підтримав українців. Артист не зміг залишитися осторонь того, що відбувається в Україні.

Крім того, в українському МЗС співаку нагадали, які жахи російська армія здійснює на території України.