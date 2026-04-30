"Не люди, а свиньи": женщина пожаловалась на зрителей львовского театра (видео)

Украинка по имени Дарья Калиниченко посетила спектакль во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Впрочем, ее впечатления испортили люди, которые были рядом в зале.

Своими мыслями женщина поделилась в Instagram.

Публика во львовском театре

"Спектакль "Тени забытых предков". Прекрасный спектакль, прям суперский. Но публика — это просто я была, как в хлеву! Это не люди, это какие-то свиньи. Во-первых, а почему бы, вот женщина сидит впереди, десять, я не шучу, десять раз фотографирует со вспышкой. Дальше. Сидит сзади мужчина с женщиной, и они думают, а не привести ли нам с собой двух детей. Один младенец, еще года нет, а второй — два годика. Это же очевидно, что им будет сложно сидеть больше двух часов", — говорит Дарья.

Она отметила, что у спектакля есть возрастное ограничение.

Відео дня

"Просто сидят мужики и общаются, будто они у себя на работе. Хуже всего, что это исказило мои ощущения от спектакля. Потому что спектакль настолько прекрасен, но я не смогла его почувствовать вдоволь", — добавила женщина.

Реакция сети

В комментариях люди подискутировали относительно услышанного и поделились своим опытом:

"Вспомнилось, как я ходила на 1000 метров в Авдеевку — рядом сидела парочка и жрала попкорн. На экране показывают, как наши воины борются метр за метром, своими жизнями. А они жрут попкорн".

"Что б**ха означает "из сарая"? Или люди не осведомлены не имеют права на посещение культурных событий? Или б*я все "неосведомленные" должны не посещать спектакли? Возможно матери одиночки должны себе отказать в знакомстве с театральными представлениями, потому что не могут на них пойти без детей?"

"Странные ассоциации. Вы когда-нибудь в хлеву были? А на самом деле отвратительное видео. Главное, что вы идеальна во всем".

"В британских театрах хорошая практика: нельзя делать фотографии вообще!"

"Не нравится — не ходите, умейте отвлекаться и сосредотачиваться на спектакле, а не на людях, Львовский Оперный лучший и работники лучшие, еще замечательные работники есть в Театре имени М. Заньковецкой".

