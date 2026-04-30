"Не люди, а свині": жінка поскаржилася на глядачів львівського театру (відео)

Українка на імʼя Дарʼя Калініченко відвідала виставу у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької. Втім, її враження зіпсували люди, які були поруч у залі.

Своїми думками жінка поділилася в Instagram (daria.dumay).

Публіка у львівському театрі

"Вистава "Тіни забутих предків". Прекрасна вистава, прям суперська. Але публіка — це просто я була, як в хліву! Це не люди, це якісь свині. По-перше, а чом би, от жінка сидить попереду, десять, я не жартую, десять разів фотографує зі спалахом. Далі. Сидить позаду чоловік з жінкою, і вони думають, а чи не привести нам із собою двох дітей. Одне немовля, ще року немає, а друге — два рочки. Це ж очевидно, що їм буде складно сидіти більше двох годин", — каже Дарʼя.

Вона наголосила, що у вистави є вікове обмеження.

"Просто сидять мужики і спілкуються, ніби вони в себе на роботі. Найгірше, що це спотворило мої відчуття від вистави. Тому що вистава настільки прекрасна, але ж я не змогла її відчути вдосталь", — додала жінка.

Реакція мережі

У коментарях люди подискутували щодо почутого та поділилися своїм досвідом:

"Згадалося, як я ходила на 1000 метрів до Авдіївки — поряд сиділа парочка і жерла попкорн. На екрані показують, як наші воїни виборюють метр за метром, своїми життям. А вони жеруть попкорн".

"Що б**ха одначає "із сараю"? Чи люди не обізнані не мають права на відвідування культурних подій ? Чи б*я всі "необізнані" мають не відвідувати вистав? Чи можливо матері одиначки мають собі відмовити в знайомстві з театральними виставами, бо не можуть на них піти без дітей?"

"Дивні асоціації. Ви коли-небудь у хліві були? А насправді гидке відео. Головне, що ви ідеальна у всьому".

"В британських театрах гарна практика: не можна робити фотографії взагалі!"

"Не подобається — не ходіть, вмійте відволікатись і зосереджуаатись на виставі, а не на людях, Львівський Оперний найкращий і працівники найкращі, ще чудові працівники є в Театрі імені М. Заньковецької".

