Андрей Богдан "подколол" Буданова и его блокнот со списком "пид*расов" (фото)

Бывший руководитель Офиса Президента отреагировал на резонансное интервью, которое его преемник Кирилл Буданов дал украинским журналистам из издания "Бабель". В частности, он обратил внимание на одну курьезную деталь.

На рабочем столе в кабинете Кирилла Буданова медийщики заметили много интересных вещей, в частности большую шахматную доску, икону и красный блокнот с надписью — "Список под*расов-2026". Это стало предметом широкого обсуждения в социальных сетях. Не смог промолчать и соратник и помощник Владимира Зеленского в начале его карьеры в государственном управлении — Андрей Богдан, который уже отошел от большой политики.

Богдан против Буданова

"Мне понятно, почему список. Мне понятно, почему под*расов. Мне понятно, почему 2026. Не понятно только одно. Кто нашел мой блокнот и зачем писать другой год, если ничего не меняется? P.S. Так и не понял, кто из них первый, а кто второй", — пишет Богдан.

Рабочий стол Кирилла Буданова в офисе Фото: Бабель

Его пост вызвал неоднозначную реакцию в комментариях.

"Главное свою фамилию там не найти", — написал один из участников обсуждения. "Вова перелогинься", — ответил ему Богдан.

"Забыл добавить: "Мне понятно, почему я в списке", — иронизирует следующий читатель. "Андрей перелогинься", — добавил бывший руководитель Офиса Президента, вероятно, имея в виду Владимира Зеленского и Андрея Ермака.

"Список пид*расов 2026" на столе у Кирилла Буданова Фото: Бабель

Андрей Богдан также опубликовал фотографию, сгенерированную искусственным интеллектом. На снимке он якобы едет в машине, читая блокнот под названием "Список пи**сов 2019". Кстати, именно в 2019 году команда Зеленского пришла к власти в Украине.

