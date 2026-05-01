Андрій Богдан "підколов" Буданова і його блокнот зі списком "під*расів" (фото)

Колишній керівник Офісу Президента відреагував на резонансне інтерв’ю, яке його наступник Кирило Буданов дав українським журналістам з видання "Бабель". Зокрема, він звернув увагу на одну курйозну деталь.

На робочому столі у кабінеті Кирила Буданова медійники помітили багато цікавих речей, зокрема велику шахівницю, ікону та червоний блокнот із написом — "Список під*расів-2026". Це стало предметом широкого обговорення у соціальних мережах. Не зміг промовчати й соратник та помічник Володимира Зеленського на початку його кар’єри в держаному управлінні — Андрій Богдан, який уже відійшов від великої політики.

Богдан проти Буданова

"Мені зрозуміло, чому список. Мені зрозуміло, чому під*расів. Мені зрозуміло, чому 2026. Не зрозуміло тільки одне. Хто знайшов мій блокнот і нащо писати інший рік, якщо нічого не міняється? P.S. Так і не зрозумів, хто з них перший, а хто другий", — пише Богдан.

Робочий стіл Кирила Буданова в офісі Фото: Бабель

Його допис викликав неоднозначну реакцію в коментарях.

"Головне своє прізвище там не знайти", — написав один з учасників обговорення. "Вова перелогінься", — відповів йому Богдан.

"Забув додати: "Мені зрозуміло, чому я в списку", — іронізує наступний читач. "Андрій перелогінься", — додав колишній керівник Офісу Президента, ймовірно, маючи на увазі Володимира Зеленського та Андрія Єрмака.

"Список під*расів 2026" на столі у Кирила Буданова Фото: Бабель

Андрій Богдан також опублікував фотографію, згенеровану штучним інтелектом. На знімку він нібито їде в автівці, читаючи записник під назвою "Список пі**сів 2019". До речі, саме в 2019 році команда Зеленського прийшла до влади в Україні.

