Даже не зашла внутрь дома: украинка отхватила 60 соток земли за смешные деньги (фото)
Украинка приобрела дом в селе Днепропетровской области, даже ни разу не зайдя внутрь. Она признается: это было не безумие, а решение сердца — влюбилась не в дом, а в место.
Украинка Анна с ником anna.pred_sad поделилась в Instagram необычной историей покупки недвижимости, которая уже вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. По ее словам, решение приобрести старенький сельский дом было спонтанным, но абсолютно осознанным.
"Я купила дом в селе, даже не заходя в него. Я не видела, что там внутри, и нет — это не безумие", — рассказывает она.
Анна объясняет: ее покорило не само здание, а локация. Участок оказался именно тем, о котором она мечтала — крайний дом, вокруг тишина и простор, впереди поле, рядом сад, а в конце огорода — река.
"Я влюбилась не в дом, а в место. Это был участок моей мечты", — говорит она.
Женщина не отрицает, что видела: дом старый и, вероятно, имеет немало нюансов. Однако для нее это не имело решающего значения. Главным было найти пространство для восстановления и отдыха от городской жизни.
Впервые она зашла внутрь только тогда, когда приехала наводить порядок. Признается — было страшно.
Особое внимание пользователей привлекла и стоимость покупки: 60 соток земли вместе с небольшим домом, где уже были газ, свет и колодец с водой, обошлись Анне в 30 тысяч гривен.
Реакции людей
- "Да это вы за дурняк купили столько земли! Молодец, не прогадала! Да даже большую половину засеешь зерном, окупится и на все ремонты будет каждый год!";
- "Это очень дешево, но участок невероятно красивый. Наверное просто от трассы далеко";
- "Дом под крышей — это лучшее экологически. Зимой — тепло, летом — прохладно. Супер";
- "Это выглядит, как мечта".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Пара купила дом за 6 тысяч долларов, вложив в него гораздо больше. Теперь такую недвижимость они продавали бы за более чем 60 тысяч.
- 21-летний украинец купил старый дом за $6000, часть которого отпала.
Кроме того, украинка купила хату в селе без газа и воды: теперь все соседи завидуют.