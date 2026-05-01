Даже не зашла внутрь дома: украинка отхватила 60 соток земли за смешные деньги (фото)

Украинка приобрела дом в селе Днепропетровской области, даже ни разу не зайдя внутрь. Она признается: это было не безумие, а решение сердца — влюбилась не в дом, а в место.

Украинка Анна с ником anna.pred_sad поделилась в Instagram необычной историей покупки недвижимости, которая уже вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. По ее словам, решение приобрести старенький сельский дом было спонтанным, но абсолютно осознанным.

"Я купила дом в селе, даже не заходя в него. Я не видела, что там внутри, и нет — это не безумие", — рассказывает она.

Анна объясняет: ее покорило не само здание, а локация. Участок оказался именно тем, о котором она мечтала — крайний дом, вокруг тишина и простор, впереди поле, рядом сад, а в конце огорода — река.

"Я влюбилась не в дом, а в место. Это был участок моей мечты", — говорит она.

Женщина купила 60 соток за 30 тысяч гривен

Женщина не отрицает, что видела: дом старый и, вероятно, имеет немало нюансов. Однако для нее это не имело решающего значения. Главным было найти пространство для восстановления и отдыха от городской жизни.

Впервые она зашла внутрь только тогда, когда приехала наводить порядок. Признается — было страшно.

Особое внимание пользователей привлекла и стоимость покупки: 60 соток земли вместе с небольшим домом, где уже были газ, свет и колодец с водой, обошлись Анне в 30 тысяч гривен.

Реакции людей

"Да это вы за дурняк купили столько земли! Молодец, не прогадала! Да даже большую половину засеешь зерном, окупится и на все ремонты будет каждый год!";

"Это очень дешево, но участок невероятно красивый. Наверное просто от трассы далеко";

"Дом под крышей — это лучшее экологически. Зимой — тепло, летом — прохладно. Супер";

"Это выглядит, как мечта".

