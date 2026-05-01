Навіть не зайшла всередину хати: українка відхопила 60 соток землі за смішні гроші (фото)
Українка придбала будинок у селі Дніпропетровської області, навіть жодного разу не зайшовши всередину. Вона зізнається: це було не божевілля, а рішення серця — закохалася не в хату, а в місце.
Українка Анна з ніком anna.pred_sad поділилася у Instagram незвичною історією покупки нерухомості, яка вже викликала жваве обговорення в соцмережах. За її словами, рішення придбати стареньку сільську хату було спонтанним, але абсолютно усвідомленим.
"Я купила хату в селі, навіть не заходячи в неї. Я не бачила, що там всередині, і ні — це не безумство", — розповідає вона.
Анна пояснює: її підкорила не сама будівля, а локація. Ділянка виявилася саме тією, про яку вона мріяла — крайня хата, навколо тиша й простір, попереду поле, поруч сад, а в кінці городу — річка.
"Я закохалася не в хату, а в місце. Це була ділянка моєї мрії", — каже вона.
Жінка не заперечує, що бачила: будинок старий і, ймовірно, має чимало нюансів. Проте для неї це не мало вирішального значення. Головним було знайти простір для відновлення і відпочинку від міського життя.
Уперше вона зайшла всередину лише тоді, коли приїхала наводити лад. Зізнається — було страшно.
Особливу увагу користувачів привернула й вартість покупки: 60 соток землі разом із невеликою хатою, де вже були газ, світло та криниця з водою, обійшлися Анні у 30 тисяч гривень.
Реакції людей
- "Та це ви за дурняк купили стільки землі! Молодець, не прогадала! Та навіть більшу половину засіять зерном, окупиться і на всі ремонти буде кожного року!";
- "Це дуже дешево, але ділянка неймовірно гарна. Напевне просто від траси далеко";
- "Хата під стріхою — це найкраще екологічно. Зимою — тепло, влітку — прохолодно. Супер";
- "Це виглядає, як мрія".
