Женщина сравнила цены на продукты в Италии и Украине: результаты удивляют

Где дешевле питаться — в Италии или Украине? Украинка Татьяна Лысюк сравнила цены на базовые продукты в обеих странах и признается: результаты ее искренне удивили.

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

В видео, опубликованном в Instagram (аккаунт dr.tanny), она показала чеки и привела конкретные цифры.

Сравнение цен в Италии и Украине

По ее словам, оливковое масло в Италии стоит около 255 грн, тогда как в Украине — почти 900 грн. Картофель в Украине обойдется в 39 грн за килограмм, а в Италии — 35 грн. Подсолнечное масло в Италии дешевле (76 грн против 108 грн в Украине), так же как и помидоры черри: 153 грн против 497 грн соответственно.

В то же время не все продукты выгоднее за рубежом. Например, лук в Италии дороже — 61 грн против 35 грн в Украине, как и хлеб: 48 грн против 39 грн. Самая большая разница — в стоимости мяса: куриное филе в Италии стоит около 510 грн за килограмм, тогда как в Украине — примерно 230 грн.

Відео дня

Отдельно блогер обратила внимание на цены на топливо: бензин в Италии — около 85 грн за литр, в Украине — 75 грн; дизель — 100 грн против 86 грн соответственно.

Сколько стоит питание в Италии

По подсчетам Лысюк, в среднем на двух человек расходы на питание в Италии составляют около 700 евро в месяц.

