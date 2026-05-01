Жінка порівняла ціни на продукти в Італії та Україні: результати дивують

Де дешевше харчуватись — в Італії чи Україні? Українка Тетяна Лисюк порівняла ціни на базові продукти в обох країнах і зізнається: результати її щиро здивували.

У відео, опублікованому в Instagram (акаунт dr.tanny), вона показала чеки та навела конкретні цифри.

Порівняння цін в Італії та Україні

За її словами, оливкова олія в Італії коштує близько 255 грн, тоді як в Україні — майже 900 грн. Картопля в Україні обійдеться у 39 грн за кілограм, а в Італії — 35 грн. Соняшникова олія в Італії дешевша (76 грн проти 108 грн в Україні), так само як і помідори чері: 153 грн проти 497 грн відповідно.

Водночас не всі продукти вигідніші за кордоном. Наприклад, цибуля в Італії дорожча — 61 грн проти 35 грн в Україні, як і хліб: 48 грн проти 39 грн. Найбільша різниця — у вартості м’яса: куряче філе в Італії коштує близько 510 грн за кілограм, тоді як в Україні — приблизно 230 грн.

Окремо блогерка звернула увагу на ціни на пальне: бензин в Італії — близько 85 грн за літр, в Україні — 75 грн; дизель — 100 грн проти 86 грн відповідно.

Скільки коштує харчування в Італії

За підрахунками Лисюк, у середньому на двох людей витрати на харчування в Італії становлять близько 700 євро на місяць.

