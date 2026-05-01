Известного певца "подкололи" за волонтерство: тот привез из тура по Европе один пикап для ВСУ

В соцсети разгорелась дискуссия вокруг благотворительных результатов европейского тура украинского артиста Шугара. Пользователи поставили под сомнение масштаб его волонтерской помощи, сравнив ее с инициативами других музыкантов.

Толчком к обсуждению стало сообщение пользователя mlbmusic_, который вспомнил, что другие артисты, например группа "Курган & Агрегат", провели более десятка концертов в Европе и собрали значительные средства в поддержку армии.

Фото: Threads

В ответ Амиль из группы заявил, что во время их тура удалось провести 14 концертов, привлечь около 4 тысяч зрителей и направить 7 миллионов гривен с продажи билетов на военные нужды. Дополнительно, по его словам, еще 10 миллионов гривен удалось собрать через благотворительные аукционы.

В то же время он критически высказался о результатах Шугара, отметив, что с аукционов тот якобы собрал средства только на один пикап, и не сообщал о донатах из своей прибыли.

В комментариях пользователи также присоединились к дискуссии. Некоторые отметили, что ответственность за распределение средств может лежать не только на артисте, но и на лейбле или организаторах тура.

Сам Шугар публично на критику пока не отвечал.

Рамил Насиров раскритиковал артистов, которые выезжают за границу с концертами во время войны. Он поставил под сомнение справедливость таких поездок и объем их помощи армии.

Фокус рассказывал, кто из украинских знаменитостей сейчас живет или работает за пределами страны и как они объясняют свой выезд.

Кроме того, в 2025 году по меньшей мере пятеро мужчин выехали из Украины, как музыканты на якобы благотворительные концерты артиста Петра Черного в Испании. Сам певец отрицает участие в схеме уклонения от мобилизации.