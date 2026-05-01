Відомого співака "підкололи" за волонтерство: той привіз із туру Європою один пікап для ЗСУ

У соцмережі розгорілася дискусія довкола благодійних результатів європейського туру українського артиста Шугара. Користувачі поставили під сумнів масштаб його волонтерської допомоги, порівнявши її з ініціативами інших музикантів.

Поштовхом до обговорення став допис користувача mlbmusic_, який згадав, що інші артисти, наприклад гурт "Курган & Агрегат", провели понад десяток концертів у Європі та зібрали значні кошти на підтримку армії.

Шугара підколоти за нібито сумнівну допомогу армії

У відповідь Аміль з гурту заявив, що під час їхнього туру вдалося провести 14 концертів, залучити близько 4 тисяч глядачів і спрямувати 7 мільйонів гривень із продажу квитків на військові потреби. Додатково, за його словами, ще 10 мільйонів гривень вдалося зібрати через благодійні аукціони.

Водночас він критично висловився щодо результатів Шугара, зазначивши, що з аукціонів той нібито зібрав кошти лише на один пікап, і не повідомляв про донати зі свого прибутку.

У коментарях користувачі також долучилися до дискусії. Деякі зауважили, що відповідальність за розподіл коштів може лежати не лише на артистові, а й на лейблі чи організаторах туру.

Сам Шугар публічно на критику наразі не відповідав.

Нагадаємо:

Раміл Насіров розкритикував артистів, які виїжджають за кордон із концертами під час війни. Він поставив під сумнів справедливість таких поїздок та обсяг їхньої допомоги армії.

Фокус розповідав, хто з українських знаменитостей нині живе або працює за межами країни та як вони пояснюють свій виїзд.

Крім того, у 2025 році щонайменше п’ятеро чоловіків виїхали з України, як музиканти на нібито благодійні концерти артиста Петра Чорного в Іспанії. Сам співак заперечує участь у схемі ухилення від мобілізації.