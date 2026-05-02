Украинка купила дешевый дом в Италии: люди не поверили и нашли "подводные камни"

Украинка приобрела дом в Италии всего за 18 тысяч евро — сделка, которая звучит как мечта для многих. Впрочем, история покупки получила неожиданный криминальный поворот, который лишь добавил ей резонанса в соцсетях.

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

О своем опыте рассказала в Instagram Татьяна Лысюк (ник — dr.tanny). По ее словам, от первого просмотра жилья до получения ключей прошло всего 30 дней. Дом расположен в тихом и живописном селе, и сначала сделка казалась идеальной — выгодная цена, хорошая локация и быстрое оформление.

Однако почти сразу после покупки рядом с домом развернулись события, достойные сценария криминального фильма. Полиция провела операцию, в ходе которой разоблачила базу наркоторговцев и изъяла рекордную партию кокаина.

Этот факт вызвал волну обсуждений и даже критику со стороны пользователей соцсетей. Некоторые предполагали, что низкая цена дома могла быть связана с криминальным прошлым объекта или района.

Відео дня

Впрочем, сама Лысюк опровергла эти догадки. Она объяснила, что наркотики нашли не в ее доме и не имеют никакого отношения к его истории или предыдущим владельцам. По ее словам, речь идет об арендованной квартире, где временно проживали посторонние люди, которые пытались скрыться в провинции.

Причиной же низкой цены стало совсем другое обстоятельство — предыдущий владелец вынужден был срочно продать недвижимость по личным причинам. Именно это и позволило осуществить выгодную сделку.

В итоге история, которая изначально выглядела как рискованная авантюра, превратилась в пример удачной покупки. Как отмечает сама Татьяна, ей просто повезло приобрести дом мечты по цене подержанного авто — даже несмотря на неожиданный "голливудский" антураж.

