Украинка купила дешевый дом в Италии: люди не поверили и нашли "подводные камни"
Украинка приобрела дом в Италии всего за 18 тысяч евро — сделка, которая звучит как мечта для многих. Впрочем, история покупки получила неожиданный криминальный поворот, который лишь добавил ей резонанса в соцсетях.
О своем опыте рассказала в Instagram Татьяна Лысюк (ник — dr.tanny). По ее словам, от первого просмотра жилья до получения ключей прошло всего 30 дней. Дом расположен в тихом и живописном селе, и сначала сделка казалась идеальной — выгодная цена, хорошая локация и быстрое оформление.
Однако почти сразу после покупки рядом с домом развернулись события, достойные сценария криминального фильма. Полиция провела операцию, в ходе которой разоблачила базу наркоторговцев и изъяла рекордную партию кокаина.
Этот факт вызвал волну обсуждений и даже критику со стороны пользователей соцсетей. Некоторые предполагали, что низкая цена дома могла быть связана с криминальным прошлым объекта или района.
Впрочем, сама Лысюк опровергла эти догадки. Она объяснила, что наркотики нашли не в ее доме и не имеют никакого отношения к его истории или предыдущим владельцам. По ее словам, речь идет об арендованной квартире, где временно проживали посторонние люди, которые пытались скрыться в провинции.
Причиной же низкой цены стало совсем другое обстоятельство — предыдущий владелец вынужден был срочно продать недвижимость по личным причинам. Именно это и позволило осуществить выгодную сделку.
В итоге история, которая изначально выглядела как рискованная авантюра, превратилась в пример удачной покупки. Как отмечает сама Татьяна, ей просто повезло приобрести дом мечты по цене подержанного авто — даже несмотря на неожиданный "голливудский" антураж.
