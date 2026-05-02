Українка купила дешевий будинок в Італії: люди не повірили і знайшли "підводні камені"
Українка придбала будинок в Італії всього за 18 тисяч євро — угода, яка звучить як мрія для багатьох. Втім, історія покупки отримала несподіваний кримінальний поворот, який лише додав їй резонансу в соцмережах.
Про свій досвід розповіла в Instagram Тетяна Лисюк (нік — dr.tanny). За її словами, від першого перегляду житла до отримання ключів минуло лише 30 днів. Будинок розташований у тихому і мальовничому селі, і спочатку угода здавалася ідеальною — вигідна ціна, гарна локація та швидке оформлення.
Однак майже одразу після покупки поруч із будинком розгорнулися події, гідні сценарію кримінального фільму. Поліція провела операцію, під час якої викрила базу наркоторговців і вилучила рекордну партію кокаїну.
Цей факт викликав хвилю обговорень і навіть критику з боку користувачів соцмереж. Дехто припускав, що низька ціна будинку могла бути пов’язана з кримінальним минулим об’єкта або району.
Втім, сама Лисюк спростувала ці здогадки. Вона пояснила, що наркотики знайшли не в її будинку і не мають жодного стосунку до його історії чи попередніх власників. За її словами, йдеться про орендовану квартиру, де тимчасово проживали сторонні люди, які намагалися сховатися в провінції.
Причиною ж низької ціни стала зовсім інша обставина — попередній власник змушений був терміново продати нерухомість через особисті причини. Саме це і дозволило здійснити вигідну угоду.
У підсумку історія, яка спочатку виглядала як ризикована авантюра, перетворилася на приклад вдалої покупки. Як зазначає сама Тетяна, їй просто пощастило придбати будинок мрії за ціною вживаного авто — навіть попри несподіваний "голлівудський" антураж.
