"Прежде чем умереть": дизайнер Франк Вильде, который поддерживает Украину, назвал своей жизненной целью поездку в Крым

Известный немецкий дизайнер и стилист Франк Вильде, который с первых дней полномасштабной войны России поддерживает Украину, признался, что его главная жизненная цель связана с Крымом.

Вильде поделился, что хочет ступить на землю украинского свободного Крыма, "прежде чем умереть". Об этом дизайнер рассказал во время интервью "Суспільному".

"Я просто хочу поехать в Крым"

Дизайнер рассказал журналистам, что мало знает о Крыме, потому что никогда не имел возможности побывать там. Однако именно эта поездка — одна из его мечтаний в жизни.

"Я всегда говорю: "Прежде чем умереть, я хочу хоть раз ступить на землю Крыма в освобожденном Крыму". Это для меня как жизненная цель", — признался Франк Вильде.

Мужчина также вспомнил один недавний случай, когда во время поездки в Харьков приобрел некоторые пряности. Среди них были пряности, которые имели название "Крым", на что стилист обратил внимание.

"И мне сказали, что есть люди из движения сопротивления в Крыму, которые доставляют для них ингредиенты. Так я и познаю Крым — через такие маленькие вещи", — пояснил Вильде.

В то же время стилист не знает, какие именно места хочет посетить в Крыму. Он говорит, что "просто хочет" туда поехать, поскольку там очень красиво.

Франк Вильде часто ездит в Украину и планирует выучить украинский язык

Франк Вильде активно поддерживает и помогает Украине

В разговоре с журналистами Вильде также рассказал о своих регулярных поездках в Украину и активной поддержке Сил обороны. Сейчас главная цель его визитов — привоз эвакуационных автомобилей, для закупки которых дизайнер собирает деньги.

"Я работаю с организацией 69 sniffing brigade / NAFO. Сейчас я уже провожу свою восьмую такую кампанию", — признался мужчина.

Однако главной своей целью поездок стилист называет разговоры с украинскими военными.

Журналисты также припомнили Франко, что однажды в интервью он пообещал даже выучить украинский язык. Однако это дело нелегкое, признался дизайнер, хотя он уже нашел для себя "невероятную учительницу украинского".

