"Перш ніж померти": дизайнер Франк Вільде, який підтримує Україну, назвав своєю життєвою метою поїздку до Криму

Відомий німецький дизайнер та стиліст Франк Вільде, що з перших днів повномасштабної війни Росії підтримує Україну, зізнався, що його головна життєва мета пов'язана із Кримом.

Вільде поділився, що хоче ступити на землю українського вільного Криму, "перш ніж померти". Про це дизайнер розповів під час інтерв'ю "Суспільному".

"Я просто хочу поїхати у Крим"

Дизайнер розповів журналістам, що мало знає про Крим, бо ніколи не мав змоги побувати там. Проте саме ця поїздка — одна з його мрій у житті.

"Я завжди кажу: “Перш ніж померти, я хочу хоч раз ступити на землю Криму у звільненому Криму”. Це для мене як життєва мета", — зізнався Франк Вільде.

Чоловік також пригадав один нещодавній випадок, коли під час поїздки до Харкова придбав деякі прянощі. Серед них були прянощі, що мали назву "Крим", на що стиліст звернув увагу.

"І мені сказали, що є люди з руху опору в Криму, які доставляють для них інгредієнти. Отак я і пізнаю Крим — через такі маленькі речі", — пояснив Вільде.

Водночас стиліст не знає, які саме місця хоче відвідати у Криму. Він каже, що "просто хоче" туди поїхати, оскільки там дуже гарно.

Франк Вільде часто їздить в Україну і планує вивчити українську мову

Франк Вільде активно підтримує і допомагає Україні Фото: Скриншот

У розмові з журналістами Вільде також розповів про свої регулярні поїздки в Україну та активну підтримку Сил оборони. Зараз головна мета його візитів — привезення евакуаційних автомобілів, для закупівлі яких дизайнер збирає гроші.

"Я працюю з організацією 69 sniffing brigade / NAFO. Зараз я вже проводжу свою восьму таку кампанію", — зізнався чоловік.

Проте головною своєю метою поїздок стиліст називає розмови з українськими військовими.

Журналісти також пригадали Франку, що одного разу в інтерв'ю він пообіцяв навіть вивчити українську мову. Проте це справа нелегка, зізнався дизайнер, хоча він вже знайшов для себе "неймовірну вчительку української".

