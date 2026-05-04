Известная актриса, которая ушла из "Квартала", напоследок обратилась к коллегам

Анастасия Оруджова объявила о завершении важного этапа в своей жизни. После восьми лет на сцене "Квартала" она решила уйти в "свободное плавание" и сосредоточиться на собственном творчестве.

Популярная юмористка и актриса не скрывает, что этот период стал для нее школой жизни, где было все — от здоровой конкуренции до крепкой дружбы. О решении актриса сообщила в Instagram, поделившись архивными кадрами, на которых сняты самые яркие моменты за кулисами и во время выступлений.

"У каждой истории есть начало и финал. В двадцать фотографий невозможно вместить восемь лет драйва, поддержки, объятий перед выходом на сцену и любви. Спасибо за все. Люблю", — написала она, обратившись к коллегам.

Решение оставить стабильную работу в одном из самых известных медиапроектов страны было сознательным, хотя и непростым. По словам Анастасии, это своеобразная "сепарация" и выход из зоны комфорта. Она стремилась к полной самостоятельности, где ответственность за результат лежит только на ней и ее ближайших коллегах.

Куда уходит Оруджова

Теперь все свое время и энергию актриса инвестирует в развитие собственного проекта. Вместе с подругами и коллегами по "Трио Різні" — Алиной Блажкевич и Александрой Машлятиной — Анастасия развивает авторский YouTube-канал и работает над импровизационным шоу.

Как призналась юмористка в интервью для "Говорят! Брешуть?", поначалу команде было страшно оставаться без "продюсерского плеча".

"Мы сначала растерялись: "Боже, мы одни, что нам теперь делать?". Но сейчас каждый день — это новые съемки и планы. Верю, что это станет большим новым шагом", — пояснила она.

