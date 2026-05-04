Відома акторка, яка пішла з "Кварталу", на останок звернулася до колег

Анастасія Оруджова оголосила про завершення важливого етапу у своєму житті. Після восьми років на сцені "Кварталу" вона вирішила піти у "вільне плавання" та зосередитися на власній творчості.

Популярна гумористка та акторка не приховує, що цей період став для неї школою життя, де було все — від здорової конкуренції до міцної дружби. Про рішення акторка повідомила в Instagram, поділившись архівними кадрами, на яких зафільмовані найяскравіші моменти за лаштунками та під час виступів.

"У кожної історії є початок і фінал. У двадцять світлин неможливо вмістити вісім років драйву, підтримки, обіймів перед виходом на сцену та любові. Дякую за все. Люблю", — написала вона, звернувшись до колег.

Рішення залишити стабільну роботу в одному з найвідоміших медіапроєктів країни було свідомим, хоча й непростим. За словами Анастасії, це своєрідна "сепарація" та вихід із зони комфорту. Вона прагнула повної самостійності, де відповідальність за результат лежить лише на ній та її найближчих колегах.

Куди йде Оруджова

Тепер увесь свій час та енергію акторка інвестує у розвиток власного проєкту. Разом із подругами та колегами по "Тріо Різні" — Аліною Блажкевич та Олександрою Машлятіною — Анастасія розвиває авторський YouTube-канал та працює над імпровізаційним шоу.

Як зізналася гумористка в інтерв'ю для "Кажуть! Брешуть?", спочатку команді було лячно залишатися без "продюсерського плеча".

Анастасія Оруджова йде у вільне плавання Фото: Instagram

"Ми спочатку розгубилися: "Боже, ми самі, що нам тепер робити?". Але зараз кожен день — це нові зйомки та плани. Вірю, що це стане великим новим кроком", — пояснила вона.

