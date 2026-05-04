53-летняя Кэмерон Диас в третий раз стала мамой: пол и имя ребенка (фото)

53-летняя американская актриса Кэмерон Диас стала мамой в третий раз: звезда экрана и ее 47-летний муж, рок-звезда Бенджи Мэдден, уже даже объявили имя сына — Наутус.

Избранник звезды сериала "Ангелы Чарли" поделился новостью в понедельник, 4 мая, в своем Instagram (benjaminmadden).

Бенджи написал: "Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя такими блогословенными, что можем объявить о рождении нашего третьего ребенка, Наутуса Мэддена. Добро пожаловать в мир, сын! Мы любим жизнь с нашей семьей — наши дети здоровы и счастливы, и мы благодарны! Мы прекрасно проводим время. Посылаем все наши наилучшие пожелания".

Тем временем Кэмерон поделилась в комментариях серией эмодзи с сердечками.

Подпись сопровождалась изображением корабля в форме карточки персонажа, которая объясняла происхождение необычного имени малыша Наутуса: "Моряк, штурман, путешественник. Тот, кто отправляется в путешествие и не боится неизвестного".

Личная жизнь Кэмерон Диас

Актриса и музыкант поженились в 2015 году и уже являются родителями дочери по имени Реддикс, которая родилась в 2019 году, и сына по имени Кардинал, который родился в 2024 году.

Диас объясняла, как она стала матерью на четвертом десятке лет: "Когда тебе столько лет, как мне, и ты решаешь это сделать, это настоящий выбор. Тебе действительно нужно упорно работать для этого. Единственное давление для меня сейчас заключается в том, что я должна дожить, скажем, до 107 лет, понимаете?"

У пары было несколько безуспешных попыток ЭКО, также актриса делала курсы акупунктуры, принимала добавки. Когда ничего не сработало, они с Бенджи прибегли к суррогатному материнству.

