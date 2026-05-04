53-річна Кемерон Діас утретє стала мамою: стать та імʼя дитини (фото)

53-річна американська акторка Кемерон Діас стала мамою втретє: зірка екрану та її 47-річний чоловік, рок-зірка Бенджі Медден, уже навіть оголосили імʼя сина — Наутус.

Обранець зірки серіалу "Ангели Чарлі" поділився новиною в понеділок, 4 травня, у своєму Instagram (benjaminmadden).

Кемерон Діас втретє стала мамою

Бенджі написав: "Ми з Кемерон щасливі, схвильовані та почуваємося такими блогословенними, що можемо оголосити про народження нашої третьої дитини, Наутуса Меддена. Ласкаво просимо у світ, сину! Ми любимо життя з нашою родиною — наші діти здорові та щасливі, і ми вдячні! Чудово проводимо час. Надсилаємо всі наші найкращі побажання".

Тим часом Кемерон поділилася в коментарях серією емодзі із сердечками.

Підпис супроводжувався зображенням корабля у формі картки персонажа, яка пояснювала походження незвичайного імені малюка Наутуса: "Моряк, штурман, мандрівник. Той, хто вирушає в подорож і не боїться невідомого".

Особисте життя Кемерон Діас

Акторка та музикант одружилися у 2015 році та вже є батьками доньки на ім'я Реддікс, яка народилася у 2019 році, та сина на ім'я Кардинал, який народився у 2024 році.

Діас пояснювала, як вона стала матір'ю на четвертому десятку років: "Коли тобі стільки років, як мені, і ти вирішуєш це зробити, це справжній вибір. Тобі справді потрібно наполегливо працювати для цього. Єдиний тиск для мене зараз полягає в тому, що я маю дожити, скажімо, до 107 років, розумієте?"

Кемерон Діас з донькою Фото: Backgrid

У пари було кілька безуспішних спроб ЕКЗ, також акторка робила курси акупунктури, приймала добавки. Коли нічого не спрацювало, вони з Бенджі вдалися до сурогатного материнства.

