"Зачем мы в это влезли": украинка переехала в хату в селе и ошеломила признанием (видео)

Женщина вместе с семьей кардинально изменила жизнь, переехав в село в старый дом. Несмотря на усталость и трудности, говорит — впервые почувствовала настоящую свободу и смысл в повседневной жизни.

Девушка по имени Владислава, которая ведет Instagram-страницу под ником @vldslv.n, поделилась видео о своем опыте переезда. По ее словам, дом обошелся в 5 тысяч долларов, а вместе с ним они получили немало "бонусов": сад, огород, летнюю кухню, а также отдельные здания для кур и лошадей.

Самым большим плюсом стало то, что в доме уже были базовые удобства — газ, вода, электричество и даже небольшой септик. Это значительно облегчило старт жизни на новом месте.

Впрочем, без трудностей не обошлось. Владислава признается, что ремонт продвигается медленно, а физическая работа часто истощает. "Задолбаемся страшно и думаем — а зачем мы в это все влезли", — делится она в видео.

Відео дня

Несмотря на это, эмоции преобладают положительные. По словам украинки, именно здесь она впервые почувствовала настоящую свободу, а жизнь будто приобрела более глубокий смысл.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинец показал большой дом-лабиринт с колодцем внутри, люди шокированы. Видео быстро набрало популярности, а пользователи в комментариях не скрывают удивления из-за такой планировки.

Украинцы купили дом, а там их ждал сюрприз, который они не ожидали.

Кроме того, украинка купила дом в селе без газа и воды: теперь все соседи завидуют. Как выглядит помещение сейчас, девушка показала во время экскурсии.