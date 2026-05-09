"Навіщо ми в це влізли": українка переїхала в хату в селі і приголомшила зізнанням (відео)

як це жити в селі
Українка 2 роки живе в селі | Фото: колаж Фокус

Жінка разом із родиною кардинально змінила життя, переїхавши до села в стару хату. Попри втому й труднощі, каже — вперше відчула справжню свободу і сенс у повсякденні.

Дівчина на ім’я Владислава, яка веде Instagram-сторінку під ніком @vldslv.n, поділилася відео про свій досвід переїзду. За її словами, будинок обійшовся у 5 тисяч доларів, а разом із ним вони отримали чимало "бонусів": сад, город, літню кухню, а також окремі будівлі для курей і коней.

Найбільшим плюсом стало те, що в хаті вже були базові зручності — газ, вода, електрика і навіть невеликий септик. Це значно полегшило старт життя на новому місці.

Втім, без труднощів не обійшлося. Владислава зізнається, що ремонт просувається повільно, а фізична робота часто виснажує. "Задовбуємось страшно і думаємо — а нащо ми в це все влізли", — ділиться вона у відео.

Попри це, емоції переважають позитивні. За словами українки, саме тут вона вперше відчула справжню свободу, а життя ніби набуло глибшого сенсу.

