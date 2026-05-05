23-летний студент разбогател на пчелах, чтобы оплатить обучение в университете (фото)

Американский студент из Пенсильвании превратил увлечение пчеловодством в полноценный бизнес. Теперь расходы на обучение в университете он покрывает преимущественно с продажи собственного меда.

Пока другие студенты устраиваются барменами или консьержами в общежитиях, чтобы свести концы с концами, Энтони Ондо выбрал совсем другой путь. Студент Университета Чатем, который учится на факультете устойчивого бизнеса, развел собственную пасеку в Западной Пенсильвании. Благодаря этому он финансирует свое образование.

Сейчас на учете Ондо — 50 ульев. Мед он собирает дважды в год и реализует местным кафе и небольшим предприятиям.

"С первого же дня я вышел в плюс. Небольшой федеральный кредит у меня есть, но остальные расходы на обучение я закрываю сам — с дохода от бизнеса", — рассказал предприниматель изданию Business Insider.

Энтони Ондо занимается производством и продажей меда Фото: Liz Partsch

Увлечение пришло неожиданно: после выпускного класса Ондо помогал другу деда на пасеке собирать мед. Уже через первые 15 минут его ужалила пчела, но это не отбило интерес, а наоборот. Вскоре парень начал самостоятельно ухаживать за несколькими ульями, а в 2024 году — официально зарегистрировал собственное дело.

Собственный бизнес

Ондо продвигал товар очень легко — брал с собой несколько баночек меда и ходил от двери к двери и договаривался с владельцами частных участков о размещении ульев. Большинство охотно соглашалось.

Сейчас на учете Ондо — 50 ульев Фото: Liz Partsch

"У меня есть короткая презентация на 30 секунд. Даю попробовать мед. Обычно все решается на месте... Я стараюсь ответственно подходить к выбору партнеров и объяснять им, почему местный мед — это важно", — добавляет студент.

Университет поддерживает

Кроме собственной пасеки, Ондо также руководит двумя пасеками на кампусе Университета Чатем — в экологическом комплексе Eden Hall площадью около 160 гектаров, где студенты получают практический опыт в области устойчивого развития.

Декан факультета экологии и окружающей среды Эмили Геффернан, которая и сама занимается пчеловодством, считает Ондо образцовым студентом: "Мы учим студентов думать, как стать новаторами. Как превратить увлечение в профессию. Энтони — прекрасный пример того, что это реально".

