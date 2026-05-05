23-річний студент розбагатів на бджолах, щоб оплатити навчання в університеті (фото)

Американський студент із Пенсільванії перетворив захоплення бджільництвом на повноцінний бізнес. Тепер витрати на навчання в університеті він покриває переважно з продажу власного меду.

Поки інші студенти влаштовуються барменами чи консьєржами у гуртожитках, щоб звести кінці з кінцями, Ентоні Ондо обрав зовсім інший шлях. Студент Університету Чатем, який навчається на факультеті сталого бізнесу, розвів власну пасіку в Західній Пенсільванії. Завдяки цьому він фінансує свою освіту.

Зараз на обліку Ондо — 50 вуликів. Мед він збирає двічі на рік і реалізує місцевим кафе та невеликим підприємствам.

"З першого ж дня я вийшов у плюс. Невеликий федеральний кредит у мене є, але решту витрат на навчання я закриваю сам — з доходу від бізнесу", — розповів підприємець виданню Business Insider.

Ентоні Ондо займається виробництвом і продажем меду Фото: Liz Partsch

Захоплення прийшло несподівано: після випускного класу Ондо допомагав другові діда на пасіці збирати мед. Вже за перші 15 хвилин його вжалила бджола, але це не відбило інтерес, а навпаки. Невдовзі хлопчина почав самостійно доглядати за кількома вуликами, а 2024 року — офіційно зареєстрував власну справу.

Власний бізнес

Ондо просував товар дуже легко — брав із собою кілька баночок меду і ходив від дверей до дверей й домовлявся з власниками приватних ділянок про розміщення вуликів. Більшість охоче погоджувалася.

Зараз на обліку Ондо — 50 вуликів Фото: Liz Partsch

"У мене є коротка презентація на 30 секунд. Даю спробувати мед. Зазвичай все вирішується на місці… Я намагаюся відповідально підходити до вибору партнерів і пояснювати їм, чому місцевий мед — це важливо", — додає студент.

Університет підтримує

Окрім власної пасіки, Ондо також керує двома пасіками на кампусі Університету Чатем — в екологічному комплексі Eden Hall площею близько 160 гектарів, де студенти здобувають практичний досвід у галузі сталого розвитку.

Декан факультету екології та навколишнього середовища Емілі Геффернан, яка і сама займається бджільництвом, вважає Ондо взірцевим студентом: "Ми вчимо студентів думати, як стати новаторами. Як перетворити захоплення на професію. Ентоні — чудовий приклад того, що це реально".

