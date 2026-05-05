46-летняя актриса Ребел Уилсон и ее жена во второй раз стали мамами (фото)

46-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон и ее жена, дизайнер Рамона Агрума, уже во второй раз стали родителями — у пары родилась дочь Роуз Эстель.

Новостью о пополнении звезда комических фильмов поделилась в Instagram (rebelwilson), уже даже показав трогательное фото крохи, которая родилась 4 мая, в роддоме.

"С гордостью сообщаем о рождении нашей второй дочери — Роуз Эстель! Какое же это невероятное благословение — иметь еще одну маленькую девочку! С недавних пор, с 4 мая, нас уже четверо. Мы с Рамоной бесконечно благодарны судьбе за возможность расширить нашу семью", — написала Ребел.

Ребел Уилсон вышла замуж за женщину

Голливудская актриса родом из Австралии совершила каминг-аут в 2022 году.

"Я думала, что ищу принца Диснея... но, возможно, мне действительно нужна была принцесса Диснея", — заявила Ребел.

Відео дня

Уже в ноябре 2022 года с помощью суррогатной матери родилась их с Рамоной Агрумой дочь Ройс. Влюбленные сначала поженились на итальянской Сардинии в сентябре 2024 года. А потом церемонию сыграли еще раз в родной для Уилсон Австралии.

Отметим, что первого ребенка родила суррогатная мама, а второго — уже Рамона.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума поженились Фото: Rebel Wilson/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ребел Уилсон во второй раз вышла замуж за дизайнера Рамону Агруму в родной Австралии.

Актриса рассказала, что ее любимого кота пришлось спасать из дома в Лос-Анджелесе, когда город был охвачен разрушительными лесными пожарами в начале 2025 года.

Также Фокус писал о снимках с итальянской свадьбы влюбленной пары.