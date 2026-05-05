46-річна акторка Ребел Вілсон та її дружина вдруге стали мамами (фото)

46-річна австралійська акторка Ребел Вілсон та її дружина, дизайнерка Рамона Агрума, вже вдруге стали батьками — у пари народилася донька Роуз Естель.

Новиною про поповнення зірка комічних фільмів поділилася в Instagram (rebelwilson), уже навіть показавши зворушливе фото крихітки, яка народилася 4 травня, у пологовому.

"З гордістю повідомляємо про народження нашої другої донечки — Роуз Естель! Яке ж це неймовірне благословення — мати ще одну маленьку дівчинку! Віднедавна, від 4 травня, нас уже четверо. Ми з Рамоною безмежно вдячні долі за можливість розширити нашу родину", — написала Ребел.

Ребел Вілсон одружилася з жінкою

Голлівудська акторка родом з Австралії здійснила камінг-аут у 2022 році.

"Я думала, що шукаю принца Діснея… але, можливо, мені дійсно потрібна була принцеса Діснея", — заявила Ребел.

Уже в листопаді 2022 року за допомогою сурогатної матері народилася їхня з Рамоною Агрумою донька Ройс. Закохані спершу одружилися на італійській Сардинії у вересні 2024 року. А згодом церемонію зіграли ще раз у рідній для Вілсон Австралії.

Зазначимо, що першу дитину народила сурогатна мама, а другу — уже Рамона.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума одружилися Фото: Rebel Wilson/Instagram

